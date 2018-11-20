منوعات

حوت يبتلع كل شئ..بعض الخرفات قد تكون حقيقة

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 نوفمبر 2018 - 01:42
حجم الخط
طباعة
حوت يبتلع أي شئ [إنترنت]
عثر مسؤولون بمحمية طبيعية في إندونيسيا داخل معدة حوت نافق على 6 كيلو غرامات من النفايات البلاستيكية، من بينها 115 كوبا بلاستيكيا.

وقالت محمية واكاتوبي الوطنية، الثلاثاء، إن موظفيها عثروا على الحوت، الذي ينتمي إلى فصيلة حيتان العنبر ويبلغ طوله 9.5 متر، في المياه قرب جزيرة كابوتا وهي جزء من المحمية الواقعة في جنوب شرق جزيرة سولاويسي.

وتعد المحمية مقصد شهير للقطاسين، نظرا لأنها تضم مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية فضلا عن الحياة البحرية المتنوعة التي تشمل الحيتان، وأسماك الشفنين.

وفي يونيو، تصدر نبأ نفوق حوت في تايلاند وداخله 80 قطعة بلاستيكية عناوين الصحف المحلية، لكنه اجتذب اهتماما أكبر في الخارج.

كلمات مفتاحية:

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

logo