حول العالم.. حوادث وجرائم وحريق ناقلة نفط في روسيا

شهدت الساحة العالمية اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 سلسلة من الأحداث المتنوعة، ففي روسيا، أصيب شخصان إثر حريق على متن ناقلة نفط قرب أنادير، فيما وجهت النيابة الفرنسية تهم قتل أربعة أشخاص في نهر السين قرب باريس، وأصدر معهد عفكرة أول موسوعة باللغة الإنجليزية عن الفكر المغربي المعاصر، بينما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سحب تراخيص شبكتي ABC وNBC وهدد بإرسال القوات إلى بالتيمور لمكافحة الجريمة، بالتزامن مع حادثة إطلاق نار في جامعة ساوث كارولينا، وعلى صعيد أوروبا، سجلت بريطانيا ارتفاعاً قياسياً في سرقات المتاجر واعتقلت شرطة لندن 140 شخصاً خلال كرنفال نوتينغ هيل، فيما استدعت فرنسا السفير الأميركي على خلفية اتهامات بعدم مكافحة معاداة السامية، وفي إسبانيا، أشعل رجل حريقاً في مقهى بسبب نفاد المايونيز، بينما في مصر تعرض وزير الكهرباء لموكبه لحادث مروري مروع على طريق القاهرة-الإسكندرية، ما أدى إلى إصابة مرافقيه ونقله لإجراء الفحوص الطبية.

روسيا: إصابة شخصين في حريق على متن ناقلة نفط قرب أنادير

اندلع حريق مفاجئ على متن ناقلة النفط “أونيمين” التابعة لشركة “ميناء أنادير البحري”، على بعد 110 كيلومترات من ميناء أنادير في مقاطعة تشوكوتكا شمال شرق روسيا، ما أدى إلى إصابة شخصين من طاقمها.

وأوضحت سلطات الميناء أن الحريق نتج عن اشتعال أبخرة سائلة بعد اكتمال تفريغ الوقود، دون أن يتطور إلى حريق كبير لاحق أو تسرب نفطي. وتم نقل القبطان وأحد أفراد الطاقم المصابين إلى المستشفى بطائرة خاصة، فيما جرى سحب الناقلة إلى الميناء لمزيد من الإجراءات.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق جنائي في انتهاك قواعد السلامة المتعلقة بأعمال النقل التي أدت إلى الإصابات، فيما لا تزال عمليات تقييم حجم الضرر مستمرة.

النيابة الفرنسية توجه اتهامات قاتل الأربعة في نهر السين

وجهت النيابة في مدينة كريتاي، الأحد، تهم قتل أربعة أشخاص للمشتبه به الرئيسي في قضية العثور على أربع جثث في نهر السين قرب باريس في 13 أغسطس بمدينة شوازي-لو-روي.

وذكرت النيابة أن المشتبه به، مشرد من أصل شمال إفريقي يبلغ من العمر نحو 20 عاماً، له سوابق قضائية، وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في سبتمبر بشأن قضية سرقة مركبة وإلحاق أضرار بها، كما تلقى إخطاراً بتوجيه تهمة جنائية في قضية تتعلق بشراء ممتلكات مسروقة.

وأوضحت النيابة أن شخصاً آخر كان مرتبطاً بالمشتبه به وباثنين من الضحايا قد أُفرج عنه دون توجيه أي اتهامات.

وتعود الجثث إلى رجال بالغين من ذوي المظهر الإفريقي، وكانت على الأرجح في الماء عدة أيام، ولا تزال هوياتهم قيد التحقق. وسيقدم المشتبه به قريباً أمام القضاء للنظر في سجنه رهن الحجز الاحتياطي أثناء التحقيق الأولي.

صدور أول موسوعة باللغة الإنجليزية عن “الفكر المغربي المعاصر”

أصدر “معهد عفكرة” في بيروت ونيويورك أول موسوعة شاملة باللغة الإنجليزية بعنوان “موسوعة الفكر المغربي المعاصر: في الفلسفة، والدين، والمجتمع، والثقافة”، بإشراف الأكاديمي محمد حصحاص من جامعة روما الثانية.

وتسلط الموسوعة الضوء على أبرز المفكرين المغاربة مثل محمد عزيز الحبابي، عبد الله العروي، محمد عابد الجابري، طه عبد الرحمان، فاطمة المرنيسي، وغيرهم، وتغطي أفكارهم في مجالات الفلسفة والدين والثقافة والمجتمع.

وأكد حصحاص أن الهدف من هذا الإنجاز هو سد فراغ كبير في المصادر الإنجليزية المتعلقة بالفكر المغربي والمغاربي، بعد ملاحظته قلة المراجع الإنجليزية أثناء دراسته في وجدة وإيطاليا. وتشمل الموسوعة قراءة تراث فلاسفة كبار مثل ابن رشد وابن خلدون وابن عربي، كما تتناول قضايا مثل النوع الاجتماعي، السياسة التقليدية، الدراسات السوسيولوجية، دور المجلات الثقافية، وإصلاح الحداثة في الفكر الفلسفي المغربي المعاصر.

يهدف المرجع، الصادر عن “دار بريل”، إلى تقديم مدخل أولي لأفكار متنوعة في الفكر المغربي، مع تشجيع المقارنات بين المشاريع الفكرية الوطنية والإقليمية والعالمية، ويعتمد على مساهمات أكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

ترامب يدعو إلى سحب تراخيص ABC وNBC بسبب “عدم دفع الرسوم

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى سحب تراخيص شبكتي ABC وNBC إذا لم تدفعا ملايين الدولارات كرسوم ترخيص، منتقدًا تغطيتهما الإعلامية التي اعتبرها غير عادلة تجاه الجمهوريين والمحافظين.

وكتب ترامب على صفحته في موقع “تروث سوشيال”: “لماذا لا تدفع شبكتا ABC وNBC المزيفتان، وهما من أسوأ شبكات التلفزيون وأكثرها تحيزًا في العالم، ملايين الدولارات سنويًا كرسوم ترخيص؟ يجب سحب تراخيصهما أو على الأقل فرض مبلغ كبير”.

تجدر الإشارة إلى أن علاقة ترامب مع وسائل الإعلام التلفزيونية معقدة؛ فقد اعتمد عليها خلال سنوات لبناء صورته كرجل أعمال مؤثر، واستغل التلفزيون كمنصة للتأثير السياسي، في الوقت نفسه، يهاجم القنوات التي لا تتوافق مع توجهاته، ويستخدم الإعلام لتوجيه رسائل سياسية وشعبوية.

ترامب يعلن إمكانية إرسال القوات لتطهير مدينة بالتيمور من الجريمة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بإمكانه إرسال القوات المسلحة إلى مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند “لتطهيرها” من الجريمة، في حال طلب حاكم الولاية ويس مور المساعدة.

وكتب ترامب على موقع “تروث سوشيال”: “إذا كان ويس مور بحاجة إلى المساعدة مثلما احتاجها غافين نيوسوم، فسأرسل القوات إلى هناك كما فعلت في واشنطن وسأطهر المدينة بسرعة”. وأضاف أنه سيكون على استعداد للتجول في شوارع المدينة مع الحاكم بعد تطهيرها من الجريمة.

وأشار ترامب إلى أن بالتيمور صُنفت كرابع أسوأ مدينة من حيث مستوى الجريمة وجرائم القتل، داعياً حاكم الولاية إلى “أداء واجبه” بدلاً من الكلام.

وجاءت تصريحات ترامب رداً على حاكم ماريلاند، الذي قال إن الرئيس “يفضل مهاجمة المدن الكبرى من وراء طاولته دون التجول مع الناس الذين يمثلهم”.

وتجدر الإشارة إلى أن ترامب سبق أن أرسل قوات فدرالية، بما فيها الحرس الوطني، إلى شوارع لوس أنجلوس وواشنطن لمساعدة السلطات المحلية في مواجهة الجريمة وأعمال الشغب.

إطلاق نار في حرم جامعة ساوث كارولينا وإصدار أوامر بالإخلاء

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بوقوع حادثة إطلاق نار في حرم جامعة ساوث كارولينا بمجمع كولومبيا، تحديدًا في مكتبة توماس كوبر.

ووصفت التقارير منفذ إطلاق النار بأنه رجل أبيض يرتدي بنطالاً أسود، لا يزال طليقًا.

وأصدرت إدارة الجامعة أوامر للطلاب بالإخلاء والبحث عن ملاذ آمن، بينما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر الطلاب وهم يفرون مذعورين من مكان الحادث.

بريطانيا تسجل رقماً قياسياً في سرقات المتاجر خلال عام واحد

أفادت صحيفة “تايمز” البريطانية، نقلاً عن بيانات قدمت إلى البرلمان، أن المملكة المتحدة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في حالات سرقة المتاجر خلال عام واحد.

وسجلت إنجلترا وويلز 530,643 حالة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 مارس، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات قبل أكثر من 20 عاماً. وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 800 حالة سرقة يومياً لا يتم ضبطها، ما يعادل أكثر من 289,000 حالة سنوياً.

كما لفتت البيانات إلى أن السلطات نجحت في توجيه اتهامات محددة في 18% فقط من الحالات، في حين لم يتم التعامل مع أغلب السرقات الأخرى بشكل قانوني فعال.

شرطة لندن تعتقل 140 شخصًا خلال كرنفال نوتينغ هيل للكاريبي وسط مواجهات وأعمال عنف

ألقت شرطة لندن القبض على 140 شخصًا أمس الأحد خلال كرنفال الكاريبي في منطقة نوتينغ هيل، وفقًا لبيان رسمي. شهدت عملية الاعتقال تنفيذ 105 اعتقالات داخل منطقة الكرنفال نفسها، و35 اعتقالًا عند مداخل الكرنفال ضمن تدخلات استباقية، تم التعرف على 13 منهم باستخدام تقنية التعرف على الوجه.

وجاءت الاعتقالات تشمل 15 شخصًا بتهمة الاعتداء على الشرطة، و21 بتهمة حيازة أسلحة، وأكثر من 30 بتهمة حيازة مخدرات، بينما أصيب ضابط شرطة واحد خلال الحدث.

وأشارت الشرطة إلى أن إجمالي عدد المعتقلين خلال الاحتفالات وصل إلى 349 شخصًا، منهم 72 معتقلًا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء، بينما أصيب ستة أشخاص آخرين.

ويقام كرنفال الكاريبي السنوي في نوتينغ هيل منذ عام 1966، في آخر اثنين من أغسطس واليوم السابق له، بهدف توحيد المجتمع متعدد الأعراق وإنهاء الصراعات العرقية، لكنه ارتبط عبر السنوات بأعمال عنف، وتعاطي المخدرات، وتكدس القمامة، وارتفاع الضوضاء التي تزعج السكان المحليين.

فرنسا تستدعي السفير الأميركي بعد اتهام باريس بعدم مكافحة معاداة السامية

استدعت فرنسا السفير الأميركي لدى باريس، تشارلز كوشنر، بعد أن وجه رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون اتهم فيها باريس بعدم بذل جهود كافية لمكافحة معاداة السامية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الأحد إن كوشنر سيمثل يوم الإثنين أمام وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، مؤكدة أن مزاعمه “غير مقبولة” وتشكل “انتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية”، فضلاً عن أنها “لا تليق بمستوى الثقة بين الحلفاء”.

وأضافت الوزارة أن السلطات الفرنسية “محتشدة بالكامل” للتصدي لتزايد الأعمال المعادية للسامية منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ووصفت هذه الأعمال بأنها “لا تحتمل”.

ويأتي هذا الخلاف بعد أيام من رفض ماكرون اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية تغذي معاداة السامية.

ويُذكر أن تشارلز كوشنر، مطور عقاري، هو والد جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما تعد فرنسا موطناً لأكبر جالية يهودية في أوروبا الغربية، يقدر عددها بنحو نصف مليون شخص، أي ما يقارب 1 بالمئة من السكان.

رجل يشعل حريقًا في مقهى بإسبانيا بسبب نفاد المايونيز

شهدت مدينة لوس بالاسيوس إي يلانفرانكا الإسبانية حادثة صادمة، عندما أقدم رجل إسباني على إشعال حريق داخل مقهى بسبب نفاد المايونيز. وأظهرت كاميرات المراقبة الرجل وهو يغادر المقهى ثم يتوجه إلى محطة وقود قريبة، ويعود حاملاً زجاجة بنزين، ويطلب المايونيز مرة أخرى. وعندما تأكد من عدم توفره، قام بصب البنزين وأشعل النار.

واندلعت النيران بسرعة، مما دفع الزبائن، بينهم أطفال وكبار، إلى الفرار، فيما حاول أحد النادلين السيطرة على الحريق قبل وصول فرق الإطفاء، وأظهرت اللقطات الرجل وهو يفر من المقهى ويده اليسرى مشتعلة نتيجة الحروق التي أصيب بها أثناء الحادث.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة، ما حدّ من الخسائر المادية التي تُقدّر بين 7 و9 آلاف يورو، وفي وقت لاحق، اعتقلت الشرطة الرجل البالغ 50 عامًا في ساحة قريبة وأحالته إلى القضاء.

ووصف مالك المقهى، خوسيه أنطونيو كاباييرو، الحادثة بأنها “مروعة” مؤكداً أن المقهى لا يحتوي على مطبخ وأن السندويشات كانت جاهزة مسبقًا دون أي صلصات متاحة، مضيفًا: “لا يوجد تفسير لما حدث”.

حادث مروري مروع يطال وزير الكهرباء المصري على طريق القاهرة-الإسكندرية

تعرض موكب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، لحادث مروري مروع على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي أثناء توجهه إلى مدينة الإسكندرية.

وأدى الحادث إلى انقلاب عدد من سيارات الموكب، مما أسفر عن إصابة أربعة من مرافقي الوزير، فيما نُقل الوزير نفسه إلى مستشفى في مدينة 6 أكتوبر لإجراء فحوصات طبية عاجلة للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشارت المصادر إلى أن الحادث نتج عن اصطدام مفاجئ أدى إلى فقدان السيطرة على بعض سيارات الموكب، ما تسبب في انقلابها، فيما انتقلت قوات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، بينما خضع الوزير عصمت لفحوصات طبية شاملة.

ولم تصدر الجهات الرسمية بعد تأكيدات بشأن حالة الوزير، لكن مصادر مقربة أفادت بأن إصاباته طفيفة وهو تحت الملاحظة الطبية. وتمت إعادة فتح الطريق بعد توقف مؤقت، فيما بدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها للكشف عن أسباب الحادث.

يُذكر أن طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي يعد من الطرق الحيوية التي تربط العاصمة بالإسكندرية، ويعرف بكثافة حركة المرور وتكرار الحوادث المأساوية.

ويشغل محمود عصمت منصب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة منذ يوليو 2024، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطاقة الكهربائية من جامعة دالهوزي في كندا، وله خبرة طويلة في قطاعات الهندسة والطيران والصناعة.