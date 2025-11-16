حول العالم.. قتلى وإصابات بحوادث في عدّة دول

تصدرت الحوادث المأساوية والعنيفة المشهد العالمي خلال الساعات الأخيرة، مسجلة قتلى وإصابات متعددة حول العالم، ففي الولايات المتحدة، أدى انقلاب قارب خشبي قرب سان دييغو إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، فيما قتلت غارة جوية في كولومبيا 7 أطفال مجندين قسراً، وأسفر نزاع عشائري شمالي العراق عن 6 قتلى و7 جرحى، تركيا شهدت وفاة عامل بانهيار أرضي بمحطة مترو وإيجاد أم وولديها متوفين في واقعة يُرجح أن سببها تسمم، على صعيد الحوادث الأخرى، أصيب 9 أشخاص في أستراليا بعد اصطدام سيارة سباق بحشد من المتفرجين، وأحبطت الأردن تهريب مخدرات بطائرة مسيرة، فيما ضبطت مصر أكبر شحنة كبتاغون في تاريخها، في إسبانيا، خرج آلاف الأطباء للاحتجاج على ظروف عملهم، بينما شهدت صالة ماديسون سكوير غاردن اشتباكات بين مقاتلي UFC، فيما افتتحت دبي أطول فندق في العالم بارتفاع 377 متراً وفخامة غير مسبوقة.

مقتل 4 أشخاص وغرق قارب خشبي يعتقد أنه كان ينقل مهاجرين قرب سان دييغو

أفاد خفر السواحل الأمريكي، بأن قاربا خشبيا يعتقد أنه كان ينقل مهاجرين نحو الولايات المتحدة انقلب في بحر هائج بالقرب من سان دييغو، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وعثرت دورية الحدود على القارب قبالة شاطئ إمبريال بيتش في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حيث تم العثور على 6 أشخاص على الشاطئ قبل منتصف الليل بقليل، وأُعلن وفاة أحدهم، فيما تم إنقاذ آخر بعد العثور عليه تحت القارب.

وبعد حوالي ساعتين، تلقت السلطات بلاغا عن وجود شخص في الماء بالقرب من رصيف إمبريال بيتش، فاستجابت فرق خفر السواحل وعثرت على ثلاثة أشخاص متوفين في المحيط. وأوضح خفر السواحل أن البحث لا يزال جارياً عن آخرين ربما كانوا على متن القارب.

وأشار خفر السواحل إلى أن العديد من الناجين زعموا أنهم يحملون الجنسية المكسيكية، بينما ظل آخرون مجهولي الهوية. كما تم تسليم أحد الأشخاص إلى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

أستراليا.. إصابة 9 أشخاص في اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس

أصيب تسعة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، إثر اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس في ولاية نيو ساوث ويلز شرق أستراليا، وفق ما أفادت قناة “7News”.

ونُقل جميع المصابين إلى المستشفى، حيث يعاني أحدهم من إصابات خطيرة في العمود الفقري والفخذ.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع بعد اصطدام سائق السيارة بسيارة متسابق آخر، ما أفقده السيطرة على سيارته واصطدم بالحاجز الجانبي لمضمار السباق. وأشارت السلطات إلى أن التحقيق في ملابسات الحادث لا يزال جارياً.

كولومبيا.. مقتل 7 أطفال في غارة جوية ضد جماعة متمردة

قتل سبعة أطفال هذا الأسبوع في غارة جوية نفذتها القوات المسلحة الكولومبية ضد مقاتلي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك-إي إم سي) جنوب البلاد، بحسب أمينة المظالم المعنية بحقوق الإنسان إيريس مارين.

وأوضحت مارين أن الأطفال كانوا مجندين قسراً واستخدموا كدروع بشرية، مؤكدة أن العمليات العسكرية يجب أن تراعي حماية الأطفال الذين يجبرون على المشاركة في الأعمال القتالية، ودعت الحكومة والجماعات المتمردة إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

وأكد مدير المعهد الوطني للطب الشرعي، أرييل كورتيس، أن سبع جثث من أصل عشرين وصلت إلى المعهد تعود لقاصرين، وأن العمل مستمر لتحديد هوية جميع الضحايا.

وأفاد الأدميرال فرانسيسكو كوبيديس بأن الضربة الجوية، التي نفذت فجر العاشر من نوفمبر، أسفرت عن مقتل 19 مسلحاً وضبط معدات عسكرية، وجاءت رداً على هجوم وشيك كان تستعد الجماعة لتنفيذه ضد أهداف عسكرية.

وأشار وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز إلى أن الجماعات الإجرامية تتحمل مسؤولية تعريض الأطفال للخطر، وأن كل من يشارك في الأعمال العدائية يفقد الحماية القانونية للأطفال.

العراق.. 6 قتلى و7 جرحى في نزاع عشائري مسلح شمالي ميسان

شهدت منطقة ريفية حدودية تبعد أكثر من 20 كيلومتراً عن مركز قضاء علي الغربي شمالي محافظة ميسان نزاعاً عشائرياً مسلحاً عنيفاً بين عشيرتي المعامرة والرفيعي بسبب خلاف حول قطعة أرض زراعية، وفق شهود عيان ومصادر طبية عراقية.

وأدى النزاع إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة، فيما أشار الشهود إلى احتمال ارتفاع عدد الضحايا نظراً لخطورة بعض الإصابات. وجرى إرسال قوة أمنية كبيرة إلى موقع النزاع لاحتواء الموقف وفرض السيطرة، فيما لا يزال الاشتباك مستمراً حتى لحظة كتابة الخبر.

وحصلت وكالة شفق نيوز على قائمة من مستشفى علي الغربي العام تتضمن أسماء القتلى والمصابين.

مصرع عامل في انهيار أرضي بمحطة مترو قيد الإنشاء في إسطنبول

أفاد مدير الصحة في ولاية إسطنبول عبد الله جونر بأن أحد العمال لقي حتفه إثر انهيار للتربة في محطة مترو كاباتاش قيد الإنشاء، الواقعة في وسط المدينة بالقرب من مضيق البوسفور.

وذكرت بلدية إسطنبول أن فرق الطوارئ تمكنت من إنقاذ عاملين، فيما خرج ثلاثة آخرون من موقع الانهيار بجهودهم الذاتية.

وأضاف جونر عبر منصة X أن المتوفى كان من بين العمال الذين نُقلوا إلى المستشفى، ولا يزال اثنان آخران قيد المراقبة الطبية.

تجدر الإشارة إلى أن المحطة، المصممة لتكون الأخيرة على خط M7، تأجل افتتاحها حتى عام 2027، بعد تأخر أعمال البناء مرات عدة بسبب اكتشافات أثرية على طول مسار السكة.

وفاة غامضة لعائلة تركية-ألمانية في إسطنبول.. والتحقيقات ترجح فرضية “التسمم”

أخلي فندق في حي الفاتح بإسطنبول يوم السبت بعد وفاة أم وولديها، فيما رجحت التحقيقات الأولية أن يكون سبب الوفاة تسممًا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة بيرجون أن جميع نزلاء الفندق نُقلوا إلى فنادق أخرى، دون تحديد عددهم، فيما أُدخل اثنان من النزلاء إلى المستشفى يوم السبت بعد معاناتهما من الغثيان والتقيؤ.

وكان أفراد العائلة التركية المقيمة في ألمانيا قد أصيبوا بتوعّك يوم الأربعاء بعد تناول أطعمة من باعة متجولين في حي أورتاكوي السياحي على الضفة الأوروبية من مضيق البوسفور، وتوفي الطفلان البالغان من العمر ثلاث وست سنوات يوم الخميس، فيما توفيت الأم في اليوم التالي، بحسب وزير العدل التركي. أما الأب فلا يزال في حال حرجة حسب تصريحات المدير الإقليمي لوزارة الصحة التركية في إسطنبول، عبد الله إمري غونر.

وأظهرت التحقيقات أن إحدى غرف الفندق في الطابق الأرضي رُشّت مؤخرًا بمبيدات حشرية، ما دفع الشرطة لاعتقال موظف في الفندق وعاملين في مكافحة الآفات، ليصل إجمالي المحتجزين إلى سبعة أشخاص على صلة بالواقعة.

وأكدت السلطات أن العائلة كانت في إسطنبول لقضاء عطلة، وأنها من أصل تركي لكنها تقيم في ألمانيا.

آلاف الأطباء يحتجون في مدريد للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وتطبيق قانون خاص بالمهنة

خرج آلاف الأطباء من مختلف أنحاء إسبانيا في مظاهرة حاشدة وسط مدريد، مطالبين وزارة الصحة بوضع قانون عمل خاص بهم يحسّن ظروفهم المهنية ويحل محل الوثيقة العامة الحالية التي تنظم عمل جميع العاملين في الرعاية الصحية.

وتوجه المتظاهرون، وهم يرتدون المعاطف البيضاء ويحملون لافتات وأعلاماً، نحو مبنى وزارة الصحة، مطالبين بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة، وجعل ساعات العمل الإضافية ونوبات الاستدعاء طوعية ومدفوعة الأجر بشكل منفصل، واحتساب نوبات العمل الليلية ونوبات 24 ساعة ضمن استحقاقات المعاش التقاعدي، مع توفير آلية عادلة للتقاعد المبكر والجزئي دون خسائر مالية.

ورفعت شعارات موجهة إلى وزيرة الصحة مونيكا غارسيا، منها “مونيكا، اعملي في نوبة ليلية بنفسك” و”مونيكا، نحن ذاهبون إلى فرنسا”.

وأكد ميغيل لازارو، رئيس الاتحاد الإسباني للنقابات الطبية، أن نقص الكوادر يمثل نقطة ضعف مستمرة في الرعاية الصحية العامة، مشيراً إلى استمرار ممارسة أطباء ساعات عمل تتجاوز 60 إلى 70 ساعة أسبوعياً.

وأضاف أن المظاهرة شهدت مشاركة طلاب الطب لأول مرة، مشدداً على ضرورة وضع قانون منفصل لتحسين ظروف العمل وجذب الأخصائيين والاحتفاظ بهم.

وفي ختام المسيرة أمام الوزارة، قرأ سكرتير نقابة الأطباء فيكتور بيدريرا بياناً حذر فيه من “أزمة عميقة” في النظام الصحي الوطني، مشيراً إلى أن جهود الأطباء تتحول إلى استغلال ممنهج يؤثر على صحتهم ويضعف جودة النظام ويجبر البعض على إعادة التفكير في مستقبلهم المهني.

الأمن المصري يضبط أكبر شحنة كبتاغون في تاريخ البلاد ويوقف تشكيلًا عصابيًا دوليًا

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بوزارة الداخلية المصرية في تفكيك تشكيل عصابي دولي شديد الخطورة، في واحدة من أكبر العمليات الأمنية لمكافحة المخدرات في تاريخ البلاد.

وأكدت الوزارة ضبط 11 عنصرًا إجراميًا، بينهم 9 يحملون جنسية أجنبية، كانوا يخططون لتهريب كميات ضخمة من أقراص وبودرة الكبتاغون إلى دولة مجاورة.

وكشفت التحريات أن العصابة استخدمت ورشة نجارة في دائرة قسم أول السلام بالقاهرة كقاعدة سرية لطحن أقراص الكبتاغون إلى بودرة وإخفائها داخل ترابيزات خشبية بتقنية الكبس لتفادي الأجهزة الأمنية.

وعقب كمائن دقيقة في القاهرة والجيزة، ضبطت السلطات 900 ألف قرص كبتاغون و200 كيلوغرام من البودرة، ما يعادل نحو 1.2 مليون قرص، إلى جانب مطحنة وبندقية خرطوش وأربعة أسلحة بيضاء وخمس سيارات، بقيمة سوقية تُقدر بنحو 2.73 مليار جنيه مصري.

وتعد هذه الضبطية الأضخم في تاريخ مكافحة المخدرات في مصر، بعد سلسلة عمليات أمنية سابقة نفذتها أجهزة الأمن العام، منها تصفية بؤرة إجرامية بمحافظة البحيرة وضبط كميات كبيرة من الحشيش والهيروين والأسلحة غير المرخصة، ما يؤكد استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار جهودها لتفكيك شبكات المخدرات وحماية المجتمع من تهريب المواد المخدرة والأسلحة غير القانونية.

الأردن.. إحباط تهريب مخدرات بطائرة مسيرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة.

وذكر مصدر عسكري مسؤول أن قوات المراقبة رصدت الطائرة على الواجهة الغربية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الجنوبية، وتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.

وأوضح المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة، ما أدى إلى إسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية قبل وصولها إلى هدفها. وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

اشتباك عنيف وفوضى غير مسبوقة بين مقاتلي UFC داخل ماديسون سكوير غاردن

اندلع شجار عنيف داخل صالة ماديسون سكوير غاردن فجر الأحد، بعدما تحول جدال بين ديلون دانيس وعدد من أفراد معسكر المقاتلين إسلام ماخاشيف وحبيب نورمحمدوف إلى اشتباك بالأيدي خلال فترة التوقف بين النزالين، ما تسبب بفوضى واسعة هزّت عالم UFC.

وتحوّل الاحتكاك اللفظي خلال ثوان إلى عراك مباشر بجانب القفص وسط ذهول الجماهير، فيما أظهرت مقاطع الفيديو تدافع عدد من مقاتلي UFC للتدخل، أبرزهم ماغوميد زاينوكوف الذي وجه لكمات مباشرة نحو دانيس، بينما شارك أبو بكر نورمحمدوف قبل أن تسحبه فرق الأمن بعيداً عن موقع الاشتباك.

وحاول هانتر كامبل، رئيس العمليات في UFC، احتواء الموقف شخصياً، إلا أن التوتر انفلت مجدداً عندما حاول عناصر من كلا الفريقين تجاوز الحواجز للعودة إلى الاشتباك، الأمر الذي دفع الشرطة إلى التدخل سريعاً بعد خروج الموقف عن السيطرة داخل الصالة.

وشهدت المدرجات والفترات المحاذية للقفص هرجاً كبيراً مع محاولات متكررة من المقاتلين وأفراد الطواقم لعبور الحواجز والاشتباك من جديد، بينما استمرت الفوضى رغم تدخل قوات الأمن.

وبدا ديلون دانيس في قلب العاصفة مرة أخرى، إذ ظهر في مقاطع الفيديو وهو يشتبك قرب القفص مع أعضاء من فريق حبيب، ليجد نفسه وسط معركة جديدة احتلت صدارة عناوين UFC حول العالم.

دبي تفتتح أطول فندق في العالم بارتفاع 377 متراً وفخامة غير مسبوقة

استقبل فندق “سيل دبي مارينا” أول ضيوفه رسمياً بعد الاعتراف به كأطول فندق في العالم، بارتفاع بلغ 377 متراً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق لفندق “جيفورا” بفارق 21 متراً، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا ناشيونال”.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد ريادة دبي العالمية في قطاع الضيافة، حيث تضم الإمارة 8 من أطول 10 فنادق حول العالم، بما في ذلك فندق برج العرب الشهير بتصميمه على شكل شراع.

ويتألف الفندق الجديد من 82 طابقاً ويضم 1004 غرف، بتكلفة بلغت ملياري درهم، وتبدأ أسعار الإقامة في الغرف الفاخرة من 2,328 درهماً إماراتياً لليلة الواحدة. ويتولى إدارة الفندق شركة The First Group Hospitality تحت العلامة التجارية Vignette Collection التابعة لمجموعة IHG العالمية.

ويمتاز الفندق بكونه ليس الأعلى فقط، بل من المتوقع أن يسجل أرقاماً قياسية عالمية تشمل أعلى حمام سباحة لا متناهي وأعلى نادٍ في العالم بعد اعتماد موسوعة غينيس.

ويضم الفندق مجموعة من المرافق الراقية، منها مطعم “تاتو دبي” الآسيوي الفاخر الذي يشغل ثلاثة طوابق، إلى جانب سبعة مطاعم أخرى، ومنتجع صحي فاخر، وصالة رياضية متطورة، مما يجعله وجهة متكاملة في قلب مرسى دبي.