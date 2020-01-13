خارجية الثني: قواتنا لن تنسحب من طرابلس

قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، إن قوات حفتر تدعم المبادرة الروسية لوقف إطلاق النار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها لم ولن تنسحب من تخوم العاصمة حتى إذا تم التوقيع على وقف إطلاق النار في موسكو.

وأضاف الحويج في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، الاثنين :

نؤيد وندعم الأصدقاء والحلفاء الروس، ونؤيد المبادرة الروسية.

وعبر عن رفضهم في أن تكون تركيا جزءا من مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا، زاعماً أنها طرف في الصراع، وتدعم ما وصفها بـ”الميلشيات الإرهابية”، وترغب في نهب ثروات البلاد، على حد قوله.

وتابع:

المشاركة التركية يسأل عنها الجانب الروسي، وليس ليبيا، ولم نرحب بوجود الجانب التركي ولا ندعوه لحضور توقيع الاتفاقية.

وشدد على أن الأزمة الحالية في ليبيا هي أزمة أمنية وليست سياسية، لافتا إلى أنه اتفاق لوقف إطلاق النار وليس اتفاق سلام، وفق قوله.

يأتي ذلك في حين، أفادت وسائل إعلام روسية، بانتهاء المحادثات في موسكو حول الهدنة في ليبيا، بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، قوله إن المفاوضات انتهت دون التوصل إلى توقيع اتفاق.

وبدأت المشاورات متعددة الأطراف، صباح الاثنين، في مقر وزارة الخارجية الروسية، باجتماع بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، مع نظيريهما التركيين، مولود تشاووش أغلو وخلوصي أكار.

وتواصلت المحادثات لاحقا بسلسلة لقاءات منفصلة بين الوفود، وتجري المشاورات، التي تستمر منذ أكثر من 6 ساعات، وراء أبواب مغلقة أمام الإعلام.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذه المحادثات تأتي استمرارا لمبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير والتي أعلن طرفا النزاع الليبي استجابتهما لها.

وتوضيحا لإمكانية انعقاد لقاء ثنائي بين طرفي الأزمة، أكد الصافي، أن المفاوضات تجري مع كل طرف على حدة ولم يتم أي لقاء مباشر بين حفتر والسراج.:

من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن السراج رفض عقد أي لقاء ثنائي مع حفتر ولن يجلس معه حول طاولة واحدة للمفاوضات تحت أي ظرف.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه تم تحقيق تقدم في مفاوضات موسكو حول ليبيا.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، أنه تم خلال مفاوضات موسكو النظر في وثيقة تعزز الهدنة، مشيرا إلى أن خليفة حفتر طلب وقتا إضافيا لدراستها.

وأشار إلى أن السراج وقع على وثيقة حول وقف إطلاق النار في ليبيا وحفتر طلب مهلة تنتهي صباح الثلاثاء.

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو:

أعددنا نص مسودة تتضمن كيفية وقف إطلاق نار محتمل في ليبيا.

وأضاف أوغلو أن السراج وقع على اتفاق وقف إطلاق النار وينتظرون توقيع حفتر ومجلس النواب المنعقد في طبرق.

وتابع: