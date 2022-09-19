خارجية «الوحدة» تُخطئ في كتابة عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية

سجلت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، خطأ فادحاً، حيث أخطأ الصفحة في كتابة اسم عاصمة الولايات المتحدة الصحيح، وذلك بعد أيام قليلة من خطأ الوزيرة نجلاء المنقوش في كتابة اسم ملك بريطانيا الجديد، واسم مدينة طبرق باللغة الإنجليزية.

وانتبهت الوزارة فيما بعد للخطأ الفادح، وقامت بحذف المنشور من على الصفحة، حيث أعلن المنشور عن وصول نجلاء المنقوش، إلى مدينة نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن نيويورك هي عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، بدلاً من واشنطن.

يُشار إلى أن الوزيرة نجلاء المنقوش سبق وأخطأت أيضًا في كتابة اسم ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث، حيث كتبته Charlize بدلاً من Charles، كما أخطأت في كتابة اسم مدينة طبرق حيث كتبت Tubrak بدلاً من Tobruk.