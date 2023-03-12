خارجية الوحدى ترحب بعودى العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

رحّبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران والاتفاق على إعادة فتح سفاراتيْهما بالبلديْن.

وأشادت الوزارة في بيان لها بالاتفاق، معتبرة إياه خطوة إيجابية يخدم مصالح البلديْن والمنطقة ويؤسّس لإطلاق حوار عربي إيراني، ويفتح صفحة جديدة نحو تطوير العلاقات الثنائية وحُسن الجوار واحترام مبدأ سيادة الدول.

وقالت الوزارة إنّ الاتفاق جاء بعد جولات متواصلة من الحوار قادته جمهورية الصّين ووساطة عُمانية عراقية، مشيرة إلى أنّ هذا التقدّم المحرز في علاقات البلديْن يعكس التزام كافة الأطراف بتفضيل الحوار والطّرق السّلمية بديلا عن اللجوء للعنف والمواجهة.