خاص: المنطقة الغربية على موعد مع أجواء خريفية وسقوط أمطار بدءاّ من الليلة

قال مدير مكتب الإعلام في المركز الوطني للأرصاد الجوية محي الدين إنّ المنطقة الغربية ستشهد أجواء خريفية باردة بدءاّ من ليلة الخميس، واحتمالية سقوط أمطار مصحوبة بخلايا رعدية.

وأوضح علي في تصريح لشبكة “عين ليبيا” أنّ الأجواء الخريفية مستمرة على المنطقة الشرقية، وأنّ الطقس في مناطق الشمال الشرقي والجبل الغربي مائل للبرودة منذ فترة الماضية.

وأضاف علي أنّ درجات الحرارة كانت مرتفعة يوم أمس في عموم البلاد، وبدأت في التراجع من ليلة البارحة على المنطقة الغربية، ليشمل اليوم الخميس المنطقة الشرقية.