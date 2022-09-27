خاص: جراء اعتداء جديد.. توقف المياه عن مدن عدة بينها ترهونة وغريان

قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إنّ غرفة التحكم الرئيسة خفّضت التدفق بالمسار الأوسط وغيّرت تغذية مدينة طرابلس من المسار الشرقي.

وتابع الساعدي لـ «عين ليبيا» أنّ الإمداد المائي سيتوقف عن مناطق بني وليد، ترهونة، الجبل الغربي، غريان، ومشاريع زراعية أخرى، لمدة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام لغرض الصيانة.

وأوضح الساعدية أنّه جرى خسارة أكثر من نصف مليون لتر من المياه، جرّاء الاعتداء على المحطة رقم «528» في المسار الأوسط بالقرب من مدينة بني وليد.

واضاف الناطق باسم جهاز النهر الصناعي أنّ فرق الصيانة باشرت في إصلاح الاعتداء، ولكنها لم تتمكن من السيطرة على التسرب نتيجة وقوعه في منطقة ضغط عالي.