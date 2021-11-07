خاص: ليبيا تتفق مع «مصرف فاليتا» على تحويل أموال الليبيين المُجمّدة

قال وكيل وزارة المالية إبراهيم عكرة لـ عين ليبيا إن عدد الحسابات المقفلة والمُجمّدة في بنك فاليتا بلغت 1800 حساب مالي.

عكرة وفي تصريحه أكّد اتفاقهم مع مصرف فاليتا على تفعيل حسابات من استوفى المستندات المطلوبة حتى للمواطنين الذين ليس لديهم إقامات في مالطا.

وأوضح عكرة أنّه جرى الاتفاق الإسراع في تحويل أموال الليبيين الذين انتهت علاقتهم بدولة مالطا ولهم حسابات مصرفية في دول أخرى وإيجاد آلية لتحويل أموال من ليس لديهم حسابات في دول أخرى.

وتابع عكرة أنّه جرى الاتفاق على عقد اجتماع بين إدارة مصرف فاليتا ومسؤول شركة الاستثمارات الليبية لحلحلة كافة المشاكل العالقة.