خاص: مع قرب بدء العام الدراسي.. شبح أزمة الكتب يلوح في الأفق مجددا

قال رئيس نقابة المعلمين فب طرابلس أشرف أبوراوي إنّ عجز في توفير الكتاب المدرسية وصل إلى نسبة 60% على الرغم من أن أقل من شهر واحد يفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، وإنّ الوزراة وفّرت 40% من الكتب

وأوضح أبوراوي في تصريح لموقع عين ليبيا أنّه يصعب توفير الكتاب المدرسي مع بدء العام الدراسي المحدد، وأنّ وزارة التربية التعليم في حكومة الوحدة الوطنية لم تسيل الأموال للشركات والمطابع لطباعة الكتب المدرسية.

وأشار أبوراوي إلى أنّ الأزمات نفسها تتكرر منذ سنوات؛ نظرا إلى عدم استقرار الوزارة، ولتضارب الرؤى فيها، مشيرا إلى أنّه لا توجد خطة مستقبلية واضحة لبرنامج التعليم في ليبيا.

ولفت أبوراوي إلى وجود عجز كبير في معلمي مادة الحاسوب، التي قررت الوزارة تدريسها بدءا من الصف الأول، ولم تقم بالتعاقد لتوفير المعلمين ومعامل الحاسوب أيضا.

وأضاف أبوراوي أنّه يوجد عجز أيضا في مدرسي مواد اللغة العربية والرياضيات، إضافة إلى أنّ المدارس يوجد بها اكتظاظ كبير من الطلبة، والوزارة لم توفر مدارس ومرافق جديدة لاستيعاب هذا العدد.