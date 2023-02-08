خاص.. نجاة عائلة ليبية من الزلزال وإخراجهم من تحت الركام في تركيا

أفاد رئيس الجالية الليبية في تركيا زياد هاشم بنجاة عائلة ليبية بمدينة هاتاي من الزلزال، وأنّه جرى انتشالهم من تحت الركام.

وأوضح هاشم في تصريح لشبكة «عين ليبيا» بأنّ العمارة التي كانت تقطنها العائلة انهارت وهم فيها وأنّه جرى فقد الاتصال بهم، وأنّه أصيب أحد أفراد العائلة بإصابات بليغة وهو يتلقى العلاج الآن.

وناشد رئيس الجالية الليبية في تركيا القنصلية والسفارة هناك بالتدخل العاجل والتواصل مع المتضررين بشكل مع أبناء الجالية والمواطنين للإطمئنان عليهم.

من جهتها، أكدت القنصلية العامة لليبيا في جمهورية تركيا أنّ الاتصالات مازالت مستمرة مع العائلات والمواطنين الذين كانوا عالقين في مناطق وقوع الزلزال جنوبي تركيا.

القنصلية وخلال اجتماعها مع فريق الأزمة للوقوف على آخر التطورات حول أوضاع المواطنين، أضافت أن التواصل مستمر مع المواطنين إلى حين إخراجهم إلى أماكن أكثر أمنا.

الجدير بالذكر أنّ القنصلية العامة قد نوهت الاثنين إلى أرقام الطوارئ الخاصة بالجالية الليبية في ربوع تركيا للمساعدة حال حدوث أي طارئ.