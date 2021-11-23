خاص: 246 جثّة استخرجت من مقابر ترهونة

قال المتحدث باسم الهيئة العامّة للبحث والتّعرف عن المفقودين عبدالعزيز الجعفري أنّ عدد الجثث المستخرجة من المقابر المستكشفة من ترهونة بلغت إجمالي 246 جثة.

وأوضح الجعفري لـ عين ليبيا أنّ عدد المقابر المستكشفة في مشروع الربط 55 مقبرة، و 10 مقابر في طريق العبدلي، و 7 مقابر في مكب القمامة العام، و 17 مقبرة في المشروع الزراعي 5 كيلو.

وأضاف الجعفري أنّه جرى التعرف على 17 جثّة عبر تحليل الحمض النووي ومطابقتها مع ملفات عدد من أهالي المفقودين، مشيرا إلى أنّ الجثث التي جرى التّعرف عليها هي 7 مستخرجة من مقابر ترهونة، و 10 من بلاغات مفقودين عام 2011.

وذكر الجعفري أنّ إجمالي الحالات التي تمت مطابقتها بمختبرات الهيئة وصلت الى عدد 102 جثّة.