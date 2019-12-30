خالد المشري: قادرون على الدفاع عن طرابلس

المشري حفتر حرق كل الأوراق السياسية ولا مكان له في أي تسوية سياسية [عربي21]

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن قوات بركان الغضب قادرة على الدفاع عن طرابلس.

جاء ذلك في تصريحات لقناة الجزيرة نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، على صفحته بموقع فيسبوك، الأحد.



وقال المشري، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب بطبرق يستعينان بالخارج منذ عام 2014، خصوصا مصر والإمارات.



وشدد المشري على أن حفتر “حرق كل الأوراق السياسية ولا مكان له في أي تسوية سياسية”، متهما مصر بقيادة “انقلاب” في بلاده، وهو ما نفته القاهرة مرارًا.



ولفت رئيس المجلس الأعلى أنهم توجهوا إلى تركيا بعدما استعان حفتر وعقيلة صالح (رئيس برلمان طبرق) بفرنسا وإيطاليا، مضيفا “نحن لا ندعو تركيا إلى أن تحارب نيابة عنا”.



وتابع المشري:

لم يلتفت إلينا أحد طوال الفترة الماضية حتى أصبحنا لا نثق بالشرعية الدولية، ونحن نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، لكننا شبعنا كلاما عن الشرعية.



وأضاف أنهم يستطيعون الدفاع عن طرابلس وسرت ومصراتة والزاوية وما يريدونه من تركيا هو “إحداث التوازن في الميدان”.



وتابع المشري:

نحن ننأى بأنفسنا عن تشكيل الأحلاف ونسعى للتنسيق فقط مع دول الجوار وما يربطنا بتونس والجزائر علاقات اقتصادية، ومصالح متبادلة تجعل الرؤية بيننا متطابقة.

وأعرب عن تفاؤله بـ”انتهاء الأزمة” العام المقبل الذي سيكون عامًا للخلاص، حسب وصفه.



وتابع المشري

نرى الآن بأعيننا انهزام محور الشر الذي قاده محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي) ضد الربيع العربي.



وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بليبيا في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.