خامنئي: وحدة الشعب الإيراني أساس مواجهة الضغوط الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين وفقدان جندي آخر في الأردن، خلال مشاركتهم في عمليات التصدي لهجمات إيرانية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأوضحت القيادة المركزية أن 4 جنود أمريكيين نُقلوا إلى مستشفيات أردنية لتلقي العلاج، فيما عاد عدد آخر إلى الخدمة بعد تقييم إصابات وُصفت بالطفيفة.

ويأتي الإعلان الأمريكي في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار تبادل الضربات والهجمات في المنطقة، خصوصًا حول مضيق هرمز والمواقع المرتبطة بالقوات الأمريكية وحلفائها.

وفي السياق ذاته، أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم السبت، بيانًا تناول فيه مراسم تشييع والده المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، إلى جانب موقفه من التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة في البلاد.

وقال مجتبى خامنئي في البيان، الذي نقلته وكالة “تسنيم”، إن نقض مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة أثبت، بحسب وصفه، أن توقيع الرئيس الأمريكي لا يتمتع بالقيمة والمصداقية، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني يمتلك “دروسًا لا تُنسى” للولايات المتحدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة، وفق تعبيره، كشفت عن نهج قائم على “السعي إلى الهيمنة والوحشية”، معتبرًا أن الأحداث الأخيرة تمثل دليلًا جديدًا على ما وصفه بعدم موثوقية واشنطن.

وأكد المرشد الإيراني أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في الحفاظ على وحدة الشعب الإيراني وتماسك مؤسسات الدولة، داعيًا إلى تجنب الخلافات الداخلية وعدم السماح بما وصفه بمحاولات إضعاف البلاد أمام “العدو الأمريكي”.

وأشار إلى أن الانتقادات الداخلية لأداء المسؤولين يمكن أن تكون مفيدة إذا جرت ضمن إطار الحفاظ على الوحدة، محذرًا من أن تؤدي إلى ظلم الأبرياء أو الإضرار بالانسجام الاجتماعي.

كما أشاد مجتبى خامنئي بما وصفه بالمشاركة الشعبية الواسعة في مراسم تشييع والده، قائلًا إن ملايين الإيرانيين شاركوا في مدن عدة، بينها طهران وقم ومشهد، معتبرًا ذلك تعبيرًا عن الولاء للمرشد الراحل.

ووجه الشكر إلى الشعب الإيراني، إضافة إلى المرجعيات الدينية والعلماء والمفكرين والنخب والمؤسسات المدنية والعسكرية وممثلي ما وصفها بـ”جبهة المقاومة”، على مشاركتهم في مراسم التشييع.

وفي تطور مرتبط بالقيادة الإيرانية الجديدة، كشفت مصادر إيرانية لوكالة “تاس” الروسية أن أول اتصال دولي للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي ربما يكون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المصادر إن روسيا تُعد دولة قريبة من إيران، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديق مقرب للجمهورية الإسلامية، مشيرة إلى احتمال أن يكون أول اتصال أو لقاء خارجي للمرشد الإيراني الجديد معه.

وأضافت المصادر أن مجتبى خامنئي لا يظهر في الأماكن العامة حاليًا بسبب الوضع العسكري والاعتبارات الأمنية.

وتولى مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى لإيران بعد مقتل والده آية الله علي خامنئي خلال ضربات صاروخية أمريكية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران في يونيو 2026، وفق ما ورد في المصادر الإيرانية.

ويُعد مجتبى خامنئي، المولود عام 1969، شخصية بارزة داخل المؤسسة الدينية والسياسية الإيرانية، إذ أدار مكتب والده لسنوات، وأشرف على ملفات حساسة مرتبطة بالحرس الثوري والمؤسسات الأمنية، وكان يُنظر إليه منذ فترة طويلة باعتباره أحد أبرز المرشحين لخلافة والده.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الإيرانية مرحلة جديدة، بعد توقيع البلدين في مارس 2025 معاهدة شراكة استراتيجية شاملة تشمل مجالات الدفاع والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى دور موسكو في محاولات التهدئة بين واشنطن وطهران.

من جهته، وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرًا إلى الدول التي تستضيف قوات أمريكية، مؤكدًا أن أي هجوم على إيران سيقابله رد مماثل، مستشهدًا بآية قرآنية حول مبدأ الرد بالمثل.

وقال الحرس الثوري في بيان صادر عن العلاقات العامة، إن الولايات المتحدة، بحسب وصفه، استأنفت الحرب خلال فترة المفاوضات، وإن القوات الإيرانية أصبحت أقوى مقارنة ببداية المواجهات.

واتهم البيان الجيش الأمريكي بشن هجمات على منشآت مدنية، من بينها مستشفيات وجسور وسكك حديدية ومطارات وموانئ ومراكز اتصالات، معتبرًا أن هذه العمليات تمثل “جرائم حرب”.

وأضاف الحرس الثوري أن عدم وجود آلية دولية، وفق وصفه، لمنع هذه العمليات دفعه إلى الاعتماد على ما سماه “الرد بالمثل”.

وحذر البيان الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية من أنها ربما تصبح أهدافًا محتملة، داعيًا إلى تفعيل وحدات الدفاع المدني لحماية مواطنيها.

وأكد الحرس الثوري أنه اختار في إحدى عملياته الأخيرة أهدافًا عسكرية فقط، مشيرًا إلى تنفيذ هجمات ضمن عملية أطلق عليها اسم “النصر 2”.

وأوضح البيان أن قوات الحرس الثوري استهدفت موقعًا للقوات الأمريكية في عريفجان، إضافة إلى رادار قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة، كما تحدث عن استهداف منشآت مرتبطة بصيانة الأسلحة والطائرات المسيرة.

وتشهد المنطقة منذ أيام تصعيدًا عسكريًا متواصلًا بين إيران والولايات المتحدة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة، خصوصًا مع استمرار الضربات المتبادلة وارتفاع مستوى التهديدات بين الطرفين.