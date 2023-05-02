خبيرة دولية: «حفتر» يتعرض لضغوط لقطع علاقاته مع روسيا

قالت الخبيرة في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، إنّ حفتر يتعرض لضغوط أمريكية لقطع علاقته بالروس، وأنّه لا يحاول اتخاذ خطوات إضافية تكشف عن مزيد من التقارب مع موسكو.

وحذرت غازيني في تقرير نشر علـى «bbc» البريطانية من أنّ الوضع العسكري والسياسي الهش في ليبيا قد يتأثر أو يختل إذا استمرت المعارك في السودان وانخرطت أطراف إقليمية أو دولية في نقل السلاح إلى السودان عن طريق ليبيا.

وأضافت غازيني، أنّ المستجدات الميدانية على الساحة السودانية قد تجعل من فكرة التخلص من المقاتلين الأجانب في ليبيا أكثر صعوبة، خاصة إذ تدفق مقاتلون من الدعم السريع إلى ليبيا.

وأكدت غازيني أنّ وجود خط مفتوح لتهريب الوقود من شرق وجنوب البلاد إلى الدعم السريع منذ أشهر، في وقت يحرص الطرفان على الحفاظ على تلك التجارة المربحة، التي تدر مكاسب كبيرة على قادة شرق البلاد، وفق قولها.