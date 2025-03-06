خبير أرصاد لـ«عين ليبيا»: وضعية الطقس في ليبيا طبيعية ولا يوجد أي خوف

قال خبير الأرصاد الجوية علي أبو خريص لشبكة “عين ليبيا”، “إن وضعية الطقس في ليبيا تعتبر وضعية طبيعية في هذا الفصل “فصل الربيع”، مطمئنا أن “الأمطار عادية ولا يوجد أي خوف”.

وأضاف: “معروف أن كثرة المحافظات جوية تتكون جنوب الجزائر وتتحرك تدريجيا باتجاه الشمال وأحيانا الشمال الشرقي، وهذه الوضعية في الغالب الطقس أحيانا يكون فيها رديء، نتيجة سرعة الرياح الجنوبية، تسبب حركة الغبار والأتربة العالقة في الجو، ورداءة في الرؤية الأفقية، وانخفاض في درجات الحرارة وتكاثرالسحب وهطول الأمطار”.

وأضاف: “هناك رياح نشطة مثيرة للأتربة تسبب في رداءة الرؤية، وظهور السحب تبدأ بالمناطق الداخلية، مثل “غدامس وحمادة” حتى تصل إلى “المدن الساحلية”، ويكون فيه هطول الأمطار”.

وقال: “الأمطار ستكون متوسطة إلى جيدة، ولا يوجد أي خوف، والوضعية تعتبر عادية جداً، ولن يكون هناك خسائر، والأمطار عادية جداً”.