خبير أمريكي: العالم أمام أزمة اقتصادية خطيرة

حذّر الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، من أن العالم يقف أمام احتمالات أزمة اقتصادية عالمية حادة، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الحيوية لتجارة الطاقة عالميًا.

وفي مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أوضح ساكس أن الأزمة المتصاعدة ترتبط بممر بحري تمر عبره كميات ضخمة من الموارد الاستراتيجية، تشمل النفط والغاز والأسمدة والبتروكيماويات والألمنيوم، محذرًا من أن أي اضطراب طويل الأمد في هذا المسار قد ينعكس بشكل مباشر على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي يخلق بيئة اقتصادية شديدة الهشاشة، مع احتمالات ارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات في قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء، بما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار غير مسبوق.

وفي سياق متصل، شدد ساكس على أن العودة إلى العمليات العسكرية ضد إيران قد تؤدي إلى تصعيد متسلسل خارج السيطرة، يبدأ من توتر إقليمي واسع وقد يتطور إلى حرب إقليمية، مع احتمال امتداد التأثير إلى مستوى عالمي إذا لم يتم احتواء الموقف.

وقال إن تجنب استئناف القصف والأعمال العسكرية يمثل خيارًا ضروريًا لتفادي الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، مؤكدًا أن البديل قد يكون تصعيدًا سريعًا وغير مضبوط يصعب احتواؤه.

وأضاف أن أي ضربات عسكرية جديدة داخل الأراضي الإيرانية قد تُقابل برد سريع وحاسم، مشيرًا إلى أن إيران تمتلك قدرات على استهداف مواقع حساسة في المنطقة، بما في ذلك دول الخليج وإسرائيل.

كما لفت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، رغم تطورها، تبقى غير كافية لضمان حماية كاملة للبنية التحتية الحيوية، مثل منشآت تحلية المياه ومصافي النفط والغاز والموانئ، ما يزيد من حجم المخاطر في حال اتساع نطاق المواجهة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من تداعيات أمنية واقتصادية محتملة، مع استمرار التوتر في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم.

هذا ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية. وأي اضطراب في حركة الملاحة فيه ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة العالمية واستقرار الأسواق، نظرًا لاعتماد العديد من الاقتصادات عليه كمسار رئيسي للإمدادات.