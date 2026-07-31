خبير اقتصادي: ليبيا تدخل مرحلة إظلام مالي: آخر «لامبة» مضيئة انطفأت

حذر الخبير الاقتصادي مختار الجديد من تفاقم حالة الغموض المالي في ليبيا بعد توقف مصرف ليبيا المركزي عن إصدار تقريره الشهري الخاص بالنفقات والإيرادات.

وقال الجديد، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إن ليبيا تعيش ما وصفه بـ”بلاك أوت وإظلام مالي تام”، بعد توقف نشر البيانات الدورية المتعلقة بحركة الإنفاق والإيرادات العامة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن حالة الغموض المالي كانت تشمل سابقًا وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، معتبرًا أن هذه الجهات تعيش حالة من “الإظلام المالي التام” في ظل غياب التقارير الدورية الصادرة عنها.

وأضاف أن التقرير الشهري للمصرف المركزي كان يمثل “آخر لامبة مضيئة” توفر معلومات حول الوضع المالي للدولة، مشيرًا إلى أن توقف إصداره أدى، بحسب وصفه، إلى انطفاء آخر مصدر منتظم للبيانات المالية.

وأكد مختار الجديد أن غياب التقارير المتعلقة بالإيرادات والنفقات يحد من قدرة المتابعين والخبراء على تقييم الأداء المالي للدولة، ويزيد من حالة عدم الوضوح بشأن إدارة الموارد العامة.

هذا وتُعد تقارير الإيرادات والإنفاق الصادرة عن المؤسسات المالية الرسمية من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الاقتصاديون لمتابعة أداء المالية العامة، خصوصًا في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على عائدات النفط. ويأتي الجدل حول شفافية البيانات المالية في ليبيا وسط مطالبات مستمرة بتعزيز الإفصاح المالي وتحسين إدارة الموارد العامة.