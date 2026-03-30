خروج مؤلم لمنتخب ليبيا للشباب بعد الخسارة أمام تونس

تلقى منتخب ليبيا للشباب هزيمة مؤلمة أمام نظيره منتخب تونس، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للشباب 2026، ليغادر المنتخب الليبي سباق التأهل رسميًا بعد هذه النتيجة.

بداية متوازنة وانضباط تكتيكي

دخل المنتخب الليبي اللقاء بعزيمة واضحة لمحاولة الحفاظ على آماله في المنافسة، حيث ظهر الفريق بتنظيم دفاعي جيد خلال الدقائق الأولى من المباراة، مع الاعتماد على المرتدات السريعة ومحاولات اختراق دفاع المنتخب التونسي.

في المقابل، اعتمد المنتخب التونسي على الاستحواذ والضغط العالي، مستفيدًا من تحركات لاعبيه في وسط الملعب وسرعة التحول الهجومي، وهو ما شكل ضغطًا متواصلًا على الخط الخلفي للمنتخب الليبي.

تفوق تونسي يحسم المواجهة

مع مرور الوقت، تمكن المنتخب التونسي من فرض إيقاعه على مجريات اللعب، مستغلًا بعض الأخطاء الدفاعية والمساحات في دفاع المنتخب الليبي، ليترجم ذلك إلى أهداف منحت “نسور قرطاج” الأفضلية في النتيجة.

ورغم محاولات لاعبي ليبيا العودة في المباراة عبر بعض الفرص الهجومية، إلا أن التسرع في اللمسة الأخيرة وغياب الفاعلية أمام المرمى حالا دون تقليص الفارق أو تعديل النتيجة.

نهاية المشوار في التصفيات

بهذه الخسارة، يودع منتخب ليبيا التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للشباب 2026 التي ستقام في المغرب، بعدما فشل في تحقيق النتائج التي تضمن له الاستمرار في المنافسة ضمن بطولة شمال إفريقيا.

دروس للمستقبل

رغم الخروج المبكر، يرى متابعون أن مشاركة المنتخب الليبي للشباب تبقى فرصة لاكتساب الخبرة الدولية للاعبين الصاعدين، خصوصًا في ظل الحاجة إلى بناء جيل جديد قادر على تمثيل الكرة الليبية في الاستحقاقات القارية المقبلة.

كما يتوقع أن تشهد المرحلة القادمة مراجعة فنية شاملة لتقييم أداء المنتخب خلال التصفيات، والعمل على معالجة نقاط الضعف التي ظهرت في المباريات، خاصة على مستوى التنظيم الدفاعي والفعالية الهجومية.

يخرج المنتخب الليبي للشباب من التصفيات بخيبة أمل لدى الجماهير، إلا أن الأمل يبقى معقودًا على تطوير العمل في الفئات السنية، باعتبارها القاعدة الأساسية لبناء منتخب قوي قادر على إعادة الكرة الليبية إلى الواجهة القارية في السنوات القادمة.