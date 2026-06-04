خريطة التأشيرات الأمريكية تتغير.. ليبيا خارج الحسابات!

تبدأ الولايات المتحدة تنفيذ خطة شاملة لإعادة رسم خريطة وجودها القنصلي في القارة الأفريقية، عبر تقليص عدد السفارات والقنصليات التي تتولى معالجة طلبات التأشيرات للأجانب، في خطوة تُعد من أوسع عمليات إعادة الهيكلة الدبلوماسية خلال السنوات الأخيرة.

ووفق مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، ونقلتها وسائل إعلام أميركية، فإن الخطة تقضي بخفض عدد المراكز القنصلية في أفريقيا من نحو 50 موقعاً إلى 20 مركزاً إقليمياً فقط خلال الأسابيع المقبلة، مع إعادة توزيع ملفات التأشيرات على نقاط محددة أكثر مركزية.

وفي قلب هذا التحول، يبرز اسم ليبيا كأحد أبرز المتأثرين بالقرار، إذ شمل الاستبعاد البلاد من قائمة الدول التي ستحتفظ بمراكز معتمدة لمعالجة طلبات التأشيرات، إلى جانب مصر والجزائر والمغرب وتونس والسودان وموريتانيا، بينما احتفظت جيبوتي بوضع استثنائي بصفتها الدولة العربية الأفريقية الوحيدة التي ستواصل العمل بمركز كامل الصلاحيات لمعالجة التأشيرات.

هذا التطور يضع ليبيا في موقع إداري أكثر تعقيداً داخل المنظومة القنصلية الجديدة، إذ لن يكون هناك مركز قريب داخل البلاد أو ضمن محيطها المباشر لمعالجة طلبات التأشيرات الأميركية، ما يعني تحويل الملفات إلى مراكز خارجية، وهو ما يفرض أعباء إضافية على المتقدمين الليبيين من حيث السفر والتكاليف والوقت والإجراءات.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تشديد سياسات الهجرة، وتقليص منح التأشيرات للمهاجرين وغير المهاجرين، بالتوازي مع إعادة هيكلة شاملة للعمل القنصلي الأميركي في الخارج، وخفض أعداد الموظفين في عدد من البعثات الدبلوماسية.

وتركز هذه السياسة على تقليص الانتشار الجغرافي للسفارات والقنصليات، مقابل تعزيز مراكز إقليمية محدودة تتولى معالجة الطلبات بشكل مركزي، في إطار توجه رسمي يهدف إلى رفع كفاءة النظام وخفض التكاليف التشغيلية، وفق ما ورد في المذكرة الداخلية.

انعكاسات مباشرة على ليبيا

يُعد استبعاد ليبيا من منظومة معالجة التأشيرات الأميركية من أكثر البنود حساسية في القرار، نظراً لاعتماد شريحة واسعة من الليبيين على التأشيرات الأميركية لأغراض الدراسة والعلاج والعمل والسفر.

ويعني هذا التحول أن المتقدمين الليبيين سيواجهون مساراً أطول وأكثر تعقيداً، يتطلب غالباً التنقل إلى دول أخرى لإجراء المقابلات واستكمال الإجراءات، في وقت كانت فيه الخدمات القنصلية تعتمد على ترتيبات إقليمية أكثر قرباً وسهولة.

كما يثير القرار تساؤلات حول مستقبل الوجود القنصلي الأميركي داخل ليبيا، وإمكانية إعادة فتح أو تنظيم أي تمثيل مباشر في ظل هذا التوجه نحو تقليص البعثات، وهو ما قد ينعكس على طبيعة العلاقة القنصلية بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

سياق سياسي وأمني أوسع

ويرتبط هذا التحول بسياسات الهجرة الأميركية الأكثر تشدداً، إلى جانب إعادة تقييم شامل للانتشار الدبلوماسي في أفريقيا، في ظل تصاعد التنافس الدولي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وتركيا على النفوذ داخل القارة.

وفي هذا السياق، ربطت الخبيرة في الشؤون الأفريقية هبة البشبيشي بين تقليص البعثات الدبلوماسية الأميركية في عدد من الدول العربية والإسلامية وبين مؤشرات على مرحلة إقليمية أكثر حساسية.

وأوضحت أن هذا النوع من القرارات يعكس استعدادات لمستويات أعلى من التوتر في المنطقة، معتبرة أن أي تصعيد محتمل لن يبقى محصوراً في نطاق دولة واحدة، بل قد يمتد تأثيره إلى دول متعددة بفعل تشابك الملفات الأمنية والسياسية.

وأكدت أن القرار يعكس إدراكاً أميركياً متزايداً لخطورة المرحلة المقبلة، في ظل اعتبار الطواقم والمصالح الأميركية في المنطقة أهدافاً عالية الحساسية في أي سياق تصعيدي محتمل.

أفريقيا بين إعادة التموضع والتنافس الدولي

ويرى مراقبون أن تقليص الوجود القنصلي الأميركي لا ينفصل عن إعادة تشكيل أوسع لدور واشنطن في أفريقيا، حيث تتجه الإدارة الأميركية نحو تقليص الانتشار المباشر والتركيز على مراكز إقليمية محدودة، في وقت تتوسع فيه أدوار قوى دولية منافسة داخل القارة.

ويحذر خبراء من أن هذا التراجع في عدد المراكز القنصلية قد يخلق فراغاً إدارياً في بعض المناطق، ما ينعكس على حركة السفر والدراسة والاستثمار، ويؤدي إلى إعادة توجيه الطلب نحو دول ومراكز محددة.