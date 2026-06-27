خريطة تنقل المواطن الليبي تتسع دولياً.. الجواز في المرتبة 93 عالمياً

نشر موقع هينلي أحدث تصنيفاته العالمية لحركة السفر بداخل مؤشر عام 2026، حيث سجل جواز السفر الليبي تقدماً جديداً بحلوله في المرتبة 93 من أصل 199 جواز سفر شملها التقييم الدولي، وأظهرت البيانات المنشورة صعود الوثيقة الليبية بسبعة مراكز كاملة مقارنة بالعام الماضي 2025 حينما استقرت في المرتبة 100، في خطوة تعكس تحسناً تدريجياً في موقع ليبيا بداخل خريطة حرية التنقل الدولية.

وبيّن نشر موقع هينلي أن المؤشر يعتمد على حساب عدد الوجهات التي يستطيع المواطن الوصول إليها دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، حيث أوضحت الإحصاءات الرسمية أن الجواز الليبي يمنح حامله حالياً فرصة الدخول إلى نحو 40 وجهة عالمية سواء دون تأشيرة أو عبر الحصول عليها فور الوصول إلى المنافذ من أصل 227 وجهة شملها التصنيف السنوي.

وتتوزع البلدان المتاحة للمواطن الليبي بين دول تمنح دخولاً مباشراً دون تدابير مسبقة مثل تونس والجزائر وموريتانيا وبنين وغامبيا وماليزيا، بالإضافة إلى بيلاروسيا ودومينيكا وهايتي وسانت فنسنت والغرينادين وميكرونيسيا، وهو ما يوفر للمسافرين من ليبيا هامشاً متنوعاً جغرافياً للتحرك بداخل قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

كما تتضمن القائمة دولاً تعتمد نظام منح التأشيرة فور الوصول للمنافذ البرية أو الجوية مثل جزر المالديف ولبنان والأردن ونيبال وكمبوديا وإيران وغانا وتنزانيا والسنغال وسيشيل وموزمبيق ومدغشقر، إلى جانب تسهيلات دخول مبسطة وتصاريح سفر إلكترونية تتيحها كينيا وأوغندا وسريلانكا مقارنة بآليات التأشيرات التقليدية الشاقة.

وفي المقابل، أظهر نشر موقع هينلي أن غالبية دول العالم لا تزال تشترط استخراج تأشيرة مسبقة لحاملي الجواز الليبي بما في ذلك قوى دولية كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان وأستراليا وروسيا ودول الخليج العربي، وهو ما يوضح استمرار بعض التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بقوة الوثيقة على الساحة الدولية.

وأوضح نشر موقع هينلي أن الجواز الليبي لا يزال مستقراً ضمن الفئة المتوسطة إلى المتأخرة عالمياً رغم القفزة الإيجابية التي تحققت هذا العام، في وقت تعكس فيه حركة الترتيب تبايناً واضحاً بين الدول من حيث مرونة حرية التنقل وعقد الاتفاقيات الدبلوماسية المشتركة التي تسهم في إلغاء قيود الدخول المسبقة بين البلدان.

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