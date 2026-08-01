وفاة الأديب والمؤرخ «مفتاح السيد الشريف».. الدبيبة يبرز إسهاماته في حفظ تاريخ ليبيا

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الأديب والمؤرخ الليبي مفتاح السيد الشريف، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرته وللوسط الثقافي والإعلامي في ليبيا، عقب وفاته بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجالات التاريخ والأدب والإعلام.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة أشاد بمسيرة الشريف التي أسهم خلالها في توثيق تاريخ ليبيا وإثراء المكتبة الليبية بالعديد من المؤلفات والدراسات المرجعية، مشيرًا إلى أنه كان من الرعيل الأول للإعلام الليبي وأحد المؤسسين الأوائل لإذاعة بنغازي.

وأضاف المكتب أن الفقيد ترك إرثًا علميًا وثقافيًا بارزًا سيبقى شاهدًا على عطائه، إذ أسهمت مؤلفاته وأعماله في حفظ صفحات مهمة من تاريخ الوطن، كما ظل حاضرًا في ذاكرة الباحثين والإعلاميين لما قدمه من جهود في مجالات المعرفة والتوثيق.

وتقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالدعاء للراحل، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

هذا ويُعد مفتاح السيد الشريف من الأسماء المرتبطة بالمشهد الثقافي والإعلامي الليبي، إذ جمع بين العمل الأدبي والتاريخي والإعلامي، وأسهم عبر كتاباته وأبحاثه في توثيق جوانب من الذاكرة الوطنية الليبية، إلى جانب مشاركته في بدايات العمل الإذاعي في البلاد.