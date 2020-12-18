خطبة جمعة بلا جامع

الإسرائيليون يبتكرون حليب أبقار بدون أبقار، ونحن بقرة الفرزين الوحيدة التي تدر لنا الحليب هي المؤسسة الوطنية للنفط، ومع ذلك مازلنا ننتف ريش بعضنا على هذا اللبن الأسود.

والمضحك المبكي، أنه في نفس اليوم الذي توصل فيه الإسرائيليون إلى هذا الابتكار، يسقط أربعة قتلى في طبرق، بسبب إقالة موظف من قبيلة القطعان وتعيين بديل من قبيلة مريم.

الإسرئيليون يُحققون نجاحاً في إعادة استنساخ جينات البقرة، واستخلاص حليب، بنفس المذاق، ونفس القيمة الغذائية، وبتكلفة رخيصة.

ونحن نحتفي بنجاح أولادنا بامتياز في امتحانات وهمية للشهادة الثانوية، ستنتهي بنا في المستقبل، إلى استقدام مهندس كهرباء من الخارج، وعلاج في الخارج، واستيراد حتى الجزر من تركيا، هذا إذا ظلت بقرة المؤسسة الوطنية للنفط تدر لنا الحليب.

نستطيع أن نحتج على اليونسكو التي لم تدرج اسم ليبيا ضمن شعوب “الكسكسي”، ولكن ننسى أن نحتج على أنفسنا، أن ليبيا خارج كل التصنيفات المتعلقة بجودة التعليم.

نعم نحتاج إلى ثورة أخرى، ولكن هذه المرة على أنفسنا، وعلى أوهامنا.

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