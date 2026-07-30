خطة أمنية موسعة لتأمين «مجمع مليتة» النفطي

نفذ جهاز المباحث الجنائية، الأربعاء، خطة أمنية شاملة لتأمين مجمع مليتة النفطي بمدينة زوارة، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية وضمان سلامة العاملين بها.

وأوضح جهاز المباحث الجنائية أن تنفيذ الخطة جاء بتكليف من رئيس الجهاز اللواء محمود عاشور العجيلي، وتنفيذًا للتعليمات الصادرة بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مجمع مليتة النفطي ومحيطه.

وشارك في تنفيذ الخطة مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية بمدينة زوارة، بهدف تعزيز التعاون الأمني ورفع مستوى الجاهزية داخل المنطقة.

وشملت الإجراءات الأمنية تنفيذ انتشار ميداني حول المجمع ومحيطه، إلى جانب رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية الوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين.

وأكد الجهاز أن هذه التدابير تهدف إلى الحفاظ على سلامة العاملين داخل المجمع، وتأمين سير العمل بشكل منتظم، وضمان استمرار العمليات وفق معايير الأمن والسلامة المعتمدة.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود جهاز المباحث الجنائية لتعزيز حماية المنشآت الحيوية في ليبيا، خاصة المرافق النفطية التي تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالاقتصاد الوطني.

كما يعكس تنفيذ الخطة مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، بهدف توحيد الجهود ورفع كفاءة الاستجابة لأي طارئ، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الدولة.

هذا ويعد مجمع مليتة النفطي من المنشآت الحيوية في ليبيا، ويقع في منطقة مليتة غرب البلاد، ويضم منشآت مرتبطة بإنتاج ومعالجة النفط والغاز، ما يجعله من المرافق التي تحظى بأهمية أمنية واقتصادية كبيرة.

وتعمل الجهات الأمنية الليبية بشكل مستمر على تعزيز إجراءات حماية المنشآت النفطية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد وضمان استمرار تدفق الإنتاج والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة.