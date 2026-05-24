خطوات صارمة لضبط الوظائف.. ليبيا تُعالج «الازدواج الوظيفي» رسمياً

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، إتاحة فرصة الحصول على “رخصة الكفاءة المهنية” وشهادة مدرّب معتمد عبر المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التدريبية والتعليمية المهنية، ضمن خطوات تستهدف رفع كفاءة المدربين وتعزيز جودة العملية التدريبية وفق معايير وطنية ودولية.

وأوضحت الوزارة أن مسارات الاعتماد المهني تشمل مستويين، الأول خاص باعتماد المدربين ويركّز على مهارات الأداء والتقديم، بينما يتعلّق المستوى الثاني باعتماد المدرب المحترف، ويتضمّن مراحل متقدمة تشمل تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وتقييمها والعرض والمناقشة قبل الاعتماد النهائي.

وبيّنت الوزارة أن إجراءات المستوى الأول تبدأ بالتقديم ثم تقييم المحتوى والتقييم العملي وصولًا إلى توثيق النتيجة النهائية، في حين يشمل المسار الاحترافي مراجعة الطلب وتصميم البرنامج التدريبي وتنفيذه ثم تقييمه قبل مرحلة العرض والمناقشة والاعتماد النهائي.

كما حدّد المركز الوطني لضمان الجودة سياسة إعادة الاختبار، إذ يسمح بإعادة الاختبار مرةً واحدةً فقط، مع إمكانية طلب الإعادة خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة، على أن يُعاد التقديم بعد المحاولة الثانية عقب مرور 3 أشهر.

وأكدت وزارة العمل والتأهيل أن هذه الخطوات تأتي ضمن مساعٍ لتطوير منظومة التدريب المهني في ليبيا، ورفع جودة البرامج التدريبية، وبناء كوادر مؤهلة تمتلك مهارات احترافية تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وفي سياقٍ متصلٍ، كشف مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل والتأهيل عن مواصلة جهوده خلال الربع الأول من عام 2026 في مطابقة البيانات الوظيفية ومعالجة حالات الازدواج الوظيفي، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز دقة قواعد البيانات وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل مؤسسات الدولة.

وأوضح المركز أن إجمالي المطابقات الواردة إليه بلغ 26 ألفًا و315 حالةً، أسفرت نتائجها عن تسجيل 23 ألفًا و500 حالة سليمة لا تعاني أي ازدواج وظيفي، مقابل رصد ألفٍ و911 حالة ازدواج.

وأشار المركز إلى أن لجنة التسوية اتخذت إجراءات بإيقاف 4 آلافٍ و212 وظيفةً، ضمن مسار إنهاء ومعالجة حالات الازدواج الوظيفي واستكمال التسويات الإدارية اللازمة.

وتعمل وزارة العمل والتأهيل في ليبيا خلال الفترة الأخيرة على تطوير البنية الإدارية والرقمية لقطاع العمل، عبر تحديث قواعد البيانات الوظيفية، وتحسين منظومة التدريب والتأهيل المهني، بما يدعم كفاءة المؤسسات ويرفع مستوى الحوكمة والانضباط الإداري.