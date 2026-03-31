خطوات عملية لتعزيز «مشاركة المعلمين» بالانتخابات القادمة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم، عن فتح باب قبول طلبات اعتماد المراقبين لانتخابات النقابة العامة للمعلمين، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 إبريل 2026م.

وأكدت المفوضية أن طلبات اعتماد المراقبين المحليين يمكن تقديمها عبر مكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخابات النقابة العامة للمعلمين.

ودعت المفوضية الراغبين في التسجيل للاطلاع على استمارات الاعتماد وتقديم طلباتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك: اضغط هنا للاطلاع.

ويأتي هذا الإعلان ضمن الاستعدادات الجارية لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية، وتعزيز مشاركة جميع الأطراف المعنية في النقابة والقطاع التعليمي.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادين

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتخاب النقابة العامة لنقابة الصيادين بنظام القائمة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 وحتى يوم الخميس 16 إبريل 2026.

وأوضحت المفوضية أن استقبال طلبات الترشح سيكون بمقر إدارة انتخاب النقابات بالمفوضية في طرابلس، طريق الهضبة الشرقية، بجوار مبنى التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لضمان إجراء انتخابات نزيهة ومنظمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المفوضية على تفعيل العملية الديمقراطية داخل النقابات المهنية وتعزيز المشاركة الفاعلة لأعضاء النقابة في اختيار ممثليهم.

المفوضية تنشر سجل الناخبين لانتخابات النقابات الفرعية بنقابة المعلمين في بنغازي

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نشر سجل الناخبين لانتخاب النقابات الفرعية بنقابة المعلمين في نطاق مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، والتي تشمل مناطق: بنغازي، توكرة، سلوق، قمينس، الأبيار والمليطانية، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 31 مارس و1 إبريل 2026م.

وأوضحت المفوضية أن الاطلاع على السجل وتقديم الطعون سيكون متاحًا خلال المدة القانونية المحددة والتي تبلغ يومين من تاريخ النشر، مشيرة إلى أن النشر سيكون بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي الكائن بمنطقة الهواري قرب مصنع الأسمنت، إضافة إلى مقر النقابات الفرعية في حال وجودها.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود المفوضية لضمان الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية، وتمكين جميع الأعضاء من مراجعة بياناتهم والتأكد من حقوقهم الانتخابية.

اجتماع إدارة التوعية والتواصل لمتابعة الخطة العامة لانتخابات نقابة المعلمين

عقدت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 اجتماعًا عبر تطبيق (Google Meet)، مع منسقي التوعية والتواصل في 25 مكتبًا انتخابيًا، لمتابعة الاستعدادات الجارية لانتخابات النقابة العامة للمعلمين.

وترأس الاجتماع خالد الموسي، مدير إدارة التوعية والتواصل، بحضور عبدالرؤوف شنب، رئيس قسم التواصل، ومحمد الشيخ من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة العامة للعملية الانتخابية، بما في ذلك الاستعدادات التنظيمية والتوعوية لكل مرحلة، ودور المنسقين والشركاء في تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات.

كما ناقش المشاركون تطوير الرسائل الإعلامية وتفعيل قنوات التواصل المختلفة لضمان وصول الحملات التوعوية إلى جميع الفئات المستهدفة، بما يسهم في رفع مستوى المشاركة وتحقيق أهداف العملية الانتخابية.

واختتم الموسي الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تنفيذ الخطة المعتمدة بكفاءة، مؤكدًا استعداد الإدارة لدعم كافة المكاتب الانتخابية لإنجاح هذا الاستحقاق.