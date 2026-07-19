خطوة بخطوة.. نحو بلديات تخدم المُواطن

في الوقت الذي يسعى فيه الجميع إلى رؤية بلدياتنا في أفضل حال، نلاحظ تفاوتاً واضحاً في أداء المجالس البلدية؛ فبينما تنجح بلديات في إحداث نقلة نوعية في خدماتها المحلية ونيل رضا سُكانها، تواجه بلديات أخرى صعوبات وتحديات تحول دون تحقيق تطلعات المُواطن اليومية. هذا التباين ليس مجرد صدفة، بل هو نتاج عوامل موضوعية تستوجب القراءة والتحليل لنفهم أين تكمن المشكلة وأين يتحقق النجاح.

إن البلديات التي تمكنت من تمييز نفسها والارتقاء بخدماتها تعتمد بالدرجة الأولى على (1) إدارة رشيدة ورؤية واضحة للعميد والمجلس البلدي، و(2) مستندة إلى تفعيل الكفاءات المحلية و(3) استثمار الموارد البشرية السياسية المُتاحة بذكاء. يُضاف إلى ذلك (4) نجاحها في بناء جسور التواصل والثقة مع الأهالي و(5) القطاع الخاص، مما خلق بيئة تعاونية ومشاركة مُجتمعية فعّالة أسهمت في تذليل العقبات وتوفير حلول مبتكرة للأزمات الخدمية، مثل النظافة العامة وصيانة الطرق المحلية وإدارة الحدائق والأسواق.

في المقابل، يعود قصور بعض البلديات وتراجع أدائها إلى (1) تحديات هيكلية و(2) تمويلية بالدرجة الأولى، مثل تأخر الميزانيات أو (3) ضعف جباية الإيرادات المحلية، بجانب (4) نقص الكوادر الإدارية المؤهلة والمدربة على التخطيط الحديث. كما تلعب البيروقراطية المركزية وتداخل الاختصاصات بين الوزارات والأجهزة التنفيذية دوراً كبيراً في عرقلة عمل هذه البلديات، مما يجعلها عاجزة عن الاستجابة السريعة لمتطلبات الشارع الأساسية، والتجاوب مع الأمور الطارئة.

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