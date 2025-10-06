خطوة تصعيدية.. ترامب يعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد فنزويلا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية نفذت ضربات جديدة ضد قارب قبالة سواحل فنزويلا يوم السبت، وذلك للاشتباه في حمله مواد مخدرة.

وأضاف ترامب أن هذه الضربة تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات، مشيراً إلى أن بلاده ستكثف من عملياتها لمكافحة تهريب المخدرات عبر البحر والبر على حد سواء.

جاءت تصريحات ترامب أثناء خطاب ألقاه في قاعدة نورفولك البحرية، بجوار حاملة الطائرات “هاري إس. ترومان”، حيث قال: “لقد نفذنا ضربة أخرى الليلة الماضية، والآن لا نستطيع العثور على أي منهم. لم يعودوا يأتون عن طريق البحر، لذا سيتعين علينا الآن البحث عنهم برا”.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، قد أشار في وقت سابق إلى أن الجيش الأمريكي يملك التفويض اللازم لاستهداف قوارب في منطقة البحر الكاريبي يُعتقد أنها تحمل مواد مخدرة قبالة سواحل فنزويلا. وأضاف هيغسيث أن هذه القوارب تُصنف على أنها جزء من “منظمات إرهابية أجنبية”.

وتأتي هذه الهجمات في وقت حساس، حيث أثار بعض الخبراء القانونيين تساؤلات حول نطاق سلطات الرئيس ترامب، خصوصاً فيما يتعلق باستخدام الجيش الأمريكي في مثل هذه العمليات بدلاً من خفر السواحل، الهيئة المختصة بتنفيذ القانون البحري.

ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة في “نزاع مسلح غير دولي” مع عصابات المخدرات، وهو ما زاد من الجدل حول صلاحياته الرئاسية في هذه القضية.