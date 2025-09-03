خطوة نحو «التحول الرقمي».. الجيش الليبي يستعرض مشروع الشبكة المعلوماتية العسكرية

قدمت إدارة المخابرة عرضًا مرئيًا موسعًا أمام رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، استعرضت فيه مشروع الشبكة المعلوماتية الإلكترونية العسكرية، ومنظومتي المراسلة والأرشفة الإلكترونية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة للتحول الرقمي داخل المؤسسة العسكرية.

والعرض، الذي حضره رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، إلى جانب عدد من رؤساء الأركان النوعية، مديري الإدارات، وأمري الوحدات العسكرية، شمل شرحًا تفصيليًا للبنية التحتية للشبكة، والتطبيقات المستقبلية مثل المكتبة الإلكترونية وأنظمة الأرشفة الذكية.

وأشاد الفريق أول ركن محمد الحداد بالجهود المبذولة، مؤكدًا أن المشروع هو “ثمرة عمل أيادٍ ليبية خالصة”، موجّهًا بسرعة إنشاء إدارة تقنية المعلومات لتكون المرجعية التقنية لكافة الوحدات، وداعيًا إلى التكامل والتعاون بين إدارات الجيش لإنجاح المشروع.

كما وجّه تعليماته إلى إدارة التدريب لتنظيم ورش عمل مكثفة، بالتعاون مع المهندسين والخبراء العسكريين، لبناء كفاءات قادرة على دعم وتطوير المشروع.

من جهته، أكد اللواء نوري الشنوك، مدير إدارة التوجيه المعنوي، على أهمية هذا المشروع الحيوي خاصة للإدارات الميدانية وإدارة الحدود، مشيرًا إلى استعداد التوجيه المعنوي للمشاركة في دعم وتنفيذ المشروع.

ويعد المشروع نقلة نوعية نحو تعزيز منظومات الاتصال والأمن المعلوماتي في الجيش الليبي، وتوفير بيئة رقمية متكاملة تواكب تطورات العمل العسكري الحديث.