خطوة واحدة «تنقذ حياتك».. هل تمشي بسرعة كافية؟

كشف باحثون من جامعة ليستر البريطانية في دراسة علمية واسعة أن خطوتك اليومية قد تكون أكثر دقة من أي فحص طبي تقليدي في التنبؤ بمخاطر الوفاة.

واظهرت الدراسة، التي حلّلت بيانات أكثر من 407 آلاف بالغ من قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني، أن سرعة المشي البسيطة والمقاسة بسهولة تعتبر أقوى مؤشر منفرد مقارنة بعوامل طبية تقليدية مثل ضغط الدم، مستويات الكوليسترول، أو حتى التاريخ المرضي.

ولم تتوقف الدراسة عند هذا الحد، فقد شملت مؤشرات أخرى معروفة بعلاقتها بالصحة العامة، مثل قوة قبضة اليد، معدل ضربات القلب أثناء الراحة، عدد ساعات النوم، ومستوى النشاط البدني.

ووجد الباحثون أن دمج هذه المؤشرات مع سرعة المشي يعزز دقة التنبؤ بالمخاطر الصحية بشكل كبير، ما يجعلها أداة قوية لتقييم صحة الأفراد بشكل شامل وسريع.

وأشار الفريق البحثي إلى أن الأشخاص الذين يسجلون سرعة مشي أبطأ كانوا أكثر عرضة للموت المبكر ومخاطر صحية متعددة، وهو ما يؤكد أن المشي السريع ليس مجرد نشاط يومي بل مؤشر صحي حقيقي.

وأضاف الباحثون أن هذه الطريقة يمكن أن تُستخدم بسهولة في التقييمات الطبية اليومية دون الحاجة لاختبارات معقدة أو مكلفة، ما يتيح كشف الفئات الأكثر عرضة للخطر مبكرًا وتحسين استراتيجيات الوقاية الصحية.

إلى جانب التطبيقات الطبية، لفت الباحثون إلى أن هذه النتائج يمكن أن تُحدث ثورة في مجالات التأمين الصحي، حيث تساعد على تقديم تقييمات دقيقة للمخاطر وتشجيع الأفراد على تبني أنماط حياة أكثر نشاطًا وصحة.

وتؤكد الدراسة، المنشورة في مجلة “وقائع مايو كلينك”, أن خطوة واحدة سريعة كل يوم قد تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياتك، وأن مراقبة مؤشرات بسيطة مثل سرعة المشي يمكن أن تكون مفتاحًا لتوقع المخاطر الصحية قبل أن تتفاقم.