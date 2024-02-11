خلافات داخل الكابينيت الإسرائيلي بخصوص اجتياح رفح

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن “مشاحنات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بشأن العملية البرية في رفح”، موضحة أنّ “نتانياهو ينوي تحميل المنظومة الأمنية مسؤولية تأخير العملية.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أنّ نتانياهو “طلب إعادة تعبئة جنود الاحتياط استعدادًا للعملية العسكرية في رفح”.

وفي وقت سابق، قال هاليفي، “أننا ما زلنا بعيدين عن إنهاء القتال في خانيونس”، جنوب قطاع غزة.

وأمس، أفادت القنا 12 الإسرائيلية بأنّ “خلافًا نشب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي قبل عدة أيام بشأن العملية المتوقعة في رفح”، موضحة أنّ “نتانياهو طلب تفكيك كتائب حماس في رفح قبل حلول شهر رمضان”.