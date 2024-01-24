خلاف حول الأجور وساعات العمل يشل قطاع السكك الحديد الألمانية

أعلن سائقو القطارات في ألمانيا، اليوم الأربعاء، بدء أطول إضراب يشهده قطاع السكك الحديد الألماني، و الذي من المتوقع أن يشل حركة المرور مدة ستة أيام، ويكلف خسائر بمئات الملايين من اليورو.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أن الإضراب، الناجم عن الخلاف على الأجور وساعات العمل، بدأ في الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي في قطارات نقل الركاب ومساء الثلاثاء في قطارات الشحن، ومن المقرر أن ينهي السائقون تحركهم الاثنين 29 يناير.

وزير النقل فولكر فيسينغ وصف التحرك بأنه “مدمر” لأن ألمانيا التي انكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0,3% العام الماضي، تتخلف في المنافسة الدولية، في حين اشارت الشركة الوطنية للسكك الحديد “دويتشه بان” إلى أ، الإضراب هو الأطول لسائقي القطارات في ألمانيا، وسيحطم المدة القياسية السابقة المسجلة في مايو 2015.

وحذرت أنيا بروكر، المتحدثة باسم الشركة من تأثير الإضراب على سلاسل التوريد، حيث لا تستبعد الشركة حدوث انقطاع في إمدادات مصانع السيارات أو المواد الكيميائية أو الصلب، إذا أرادت أن تضمن عمليات التسليم إلى محطات الطاقة ومصافي التكرير.

وقالت الشركة إنه “حتى بعد انتهاء الاضراب، سيستغرق الأمر عدة أيام أو حتى أسابيع حتى تستعيد الشبكة الأوروبية جاهزيتها للعمل”.

وبحسب الخبير الاقتصادي مايكل غروملينغ، من معهد آي دبليو كولونيا، فإن “الإضراب الوطني ليوم واحد في السكك الحديد يمكن أن يكلف الإنتاج الاقتصادي الألماني ما يصل إلى مئة مليون يورو”.