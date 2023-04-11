خلال أسبوعين فقط.. مستشفى الكفرة يُجري 35 عملية جراحية

أعلنت مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي بالكفرة عن إجراء 35 عملية جراحية، خلال أسبوعين فقط.

وقال مدير المستشفى إسماعيل العيضة، إنّ هذه الخطوة تهدف إلى استمرار تقديم الخدمات الطبية لمستحقيها مجانا عبر القطاع العام، مضيفا أنها تكلف مبالغ باهظة في القطاع الخاص، أو خارج البلاد.

وعن العمليات الجراحية، أفاد العيضة أنّ 10 منها كانت عمليات استئصال مرارة بالمنظار، و6 عمليات استئصال زائدة دودية بالمنظار، وعملية استئصال كيس.

وأوضح العيضة أنّ من بين العمليات، عملية استئصال جزء من الأمعاء الغليظة، واستكشاف وخياطة أماكن متعددة في الجسم، إلى جانب تركيب «بلاتين» في القدم اليمنى لطفل يبلغ 8 سنوات.