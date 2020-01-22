خلال أسبوع.. «حمى لاسا» تحصد أرواح 15 في نيجيريا

حمى لاسا مرض معد يأتي نتيجة ملامسة براز الفئران. [إنترنت]

لقي 15 مصرعهم في نيجيريا، خلال الأسبوع الأخير، جراء الإصابة بـ”حمى لاسا”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن أكثر من 100 يتلقون العلاج من المرض ذاته في ولاية إندو (جنوب غرب)؛ 28 منهم حالتهم الصحية حرجة.

ولفتت إلى أن الحمى أدت إلى وفاة 15 شخصا خلال الأسبوع الأخير.

و”حمى لاسا” هي مرض معد يأتي نتيجة ملامسة براز الفئران، وينتقل بين البشر، ويتسبب في حمى نازفة تؤدي إلى الموت.

وتُطالب السلطات النيجيرية المواطنين بتوخي الحذر بشأن النظافة وعدم ملامسة الفئران والقوارض الأخرى لتفادي الإصابة بهذا المرض.