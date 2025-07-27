خلال اليومين القادمين.. طقس معتدل شمالاً وحار جنوباً

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد 27 يوليو 2025، عن استمرار الاعتدال النسبي في درجات الحرارة على مناطق الشمال، مع تسجيل درجات حرارة نهارية تتراوح بين 29 و36 درجة مئوية، مشيراً إلى ارتفاع في نسبة الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية.

وأوضح المركز أن الجنوب الليبي سيشهد أجواء حارة نسبياً، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و43 درجة مئوية.

وأشار بيان الأرصاد إلى نشاط نسبي في الرياح الشمالية الغربية، لاسيما على مناطق الساحل الشرقي، مع توقع تكاثر السحب يوم غد الإثنين فوق مناطق الجبل الأخضر.

ودعا المركز المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في مناطق الجنوب التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.