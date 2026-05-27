خلال ثوانٍ تتحول إلى «درعٍ واقٍ».. ماذا حمل حرس الرئيس السوري في حلب؟

شهدت مدينة حلب السورية مشهداً استثنائياً خلال صلاة عيد الأضحى، بعدما لفتت إجراءات الحماية المشددة المرافقة للرئيس السوري أحمد الشرع انتباه المتابعين، وخاصة ظهور ما يُعرف بـ”الحقائب الباليستية” المحمولة بيد عناصر الحراسة الخاصة، في خطوة عكست مستوى التأهب الأمني العالي والتقنيات الحديثة المستخدمة لحماية الشخصيات الرسمية.

وخلال تداول مقاطع الفيديو والصور من مراسم صلاة العيد، ظهرت مجموعة من عناصر الحماية وهم يحملون حقائب سوداء بدت كأنها حقائب دبلوماسية عادية، إلا أنها في الحقيقة تُعد من أخطر وأحدث وسائل الحماية الشخصية المستخدمة عالمياً في تأمين الرؤساء وكبار المسؤولين أثناء تنقلهم في الأماكن العامة والمفتوحة.

وتعمل هذه الحقائب، المعروفة باسم Ballistic Briefcases، كدروع متنقلة مضادة للرصاص والشظايا، حيث يمكن فتحها خلال أجزاء من الثانية لتتحول إلى حاجز واقٍ يغطي كامل الجزء العلوي من جسم الشخصية المستهدفة، بما في ذلك الرأس والصدر، في حال وقوع أي هجوم مفاجئ أو إطلاق نار.

وتُصنع هذه الدروع القابلة للطي من مواد عالية الصلابة مثل ألياف “الكيفلار” والصفائح المركبة المضادة للاختراق، وهي قادرة على امتصاص قوة الأعيرة النارية وتقليل خطر الشظايا، ما يجعلها جزءاً أساسياً من بروتوكولات الحماية الخاصة المعتمدة لدى أجهزة أمنية عديدة حول العالم.

اللافت في المشهد أن هذه الحقائب لم تكن مخفية أو بعيدة عن الكاميرات، بل ظهرت بوضوح خلال تحرك الحرس الشخصي حول أحمد الشرع داخل ساحات الصلاة، الأمر الذي أثار موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها دليلاً على التطور الكبير في أساليب الحماية الأمنية، ومن رأى أن ظهورها العلني يعكس حجم التهديدات الأمنية المحيطة بالشخصيات السياسية في المنطقة.

ويُستخدم هذا النوع من المعدات الأمنية عادة في الزيارات الرسمية والتجمعات الجماهيرية والمناسبات الدينية الكبرى، حيث يصعب تأمين المساحات المفتوحة بشكل كامل، لذلك تعتمد فرق الحماية على وسائل استجابة سريعة قادرة على توفير غطاء فوري في أي لحظة طارئة.

ويأتي هذا الظهور اللافت بعد تقارير إعلامية تحدثت خلال الأشهر الماضية عن تعزيز الإجراءات الأمنية الخاصة بالرئيس السوري، وسط تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة، وتزايد المخاوف من محاولات الاستهداف المباشر للشخصيات الرسمية.

وقد تحولت اللقطات المنتشرة من صلاة العيد إلى مادة واسعة للنقاش والتحليل، خاصة مع فضول الكثيرين لمعرفة طبيعة هذه الحقائب، وكيفية عملها، ومن هي الجهات التي تستخدمها حول العالم، في وقت باتت فيه تقنيات الحماية الشخصية تشهد تطوراً متسارعاً يواكب طبيعة التهديدات الحديثة.