خلال حفل زفافه.. نجل حفتر يُهدي الشعراء سيارات فارهة وأجهزة هاتف حديثة

أهدى صدام خليفة حفتر 40 شاعرا أحيوا حفل زفافه الذي وُصِف بـ”الأسطوري” بمدينة إجدابيا سيارات من نوع تيوتا هايلوكس موديل 2020 وهواتفنوع سامسونج A21.

ونقلت قناة “فبراير” الفضائية عن مصادر قولها، إن أحمد الطبولي مدير مكتب صدام المتهم في قضية مخلة بالشرف عام 2010، هو من أشرف على توزيع الهدايا فور انتهاء حفل الزفاف الذي أُقِيم قرب منزل أصهار صدام آل الفاخري غرب مدينة إجدابيا.

وأكد شهود عيان توزيع مبالغ مالية إضافية أثناء السهرة الشعرية التي تخللت حفل الزفاف على كل شاعر مدح صدام أو والده أو قبيلة الفرجان.

وأشار الشهود إلى أن رتلا عسكريا جاب إجدابيا حتى ساعات متأخرة من الليل احتفالا بزفاف صدام، مؤكدين إصابة طفل من سكان منطقة الشعبية الغربية بالمدينة جراء الرصاص العشوائي الذي أُطلِق احتفالا بزفاف صدام.

وأفادت مصادر بأن شيخ قبيلة الفرجان دعا مشايخ القبائل بإجدابيا إلى منزل محمد الحزر الفرجاني قرب ما يعرف بالقصر الفاطمي بالمدينة لتقديم التهاني لصدام حفتر بمناسبة دخوله القفص الذهبي.

ووعد شيخ قبيلة الفرجان خلال لقائه بمشايخ قبائل إجدابيا بتقديم الدعم للمدينة في مجال البنية التحتية.

وعبر كثير من الشعراء الموالين لحفتر على مواقع التواصل عن استغرابهم من عدم منحهم هدايا مشابهة رغم تغنيهم بما سموه “قائد الكرامة وأبناءه” على مدار ست سنوات.

هذا واستنكر أحد أفراد عناصر قوات حفتر في بنغازي هدايا صدام لبعض الشعراء فيما يعاني الجرحى وعوام الناس شح السيولة ويتساءلون عن مصدر الأموال التي “يطرطش فيها يمين يسار”، وفق قوله.

شاهد | أحد أفراد مليشيات الكرامة في #بنغازي يستنكر هدايا صدام لبعض الشعراء فيما يعاني الجرحى وعوام الناس شح السيولة ويتساءلون عن مصدر الأموال التي "يطرطش فيها يمين يسار"#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/ONWvsrX9KB — قناة فبراير (@FebruaryChannel) November 22, 2020

شاهد | الشاب الذي ظهر يوم أمس مستنكرا "طرطيش" صدام للسيارات والهدايا على الشعراء يؤكد مجددا موقفه ويقول إنه قد يموت بسبب كلامه لكنه سيكون في سبيل كلمة الحق#المرج #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/r59o7o8yC9 — قناة فبراير (@FebruaryChannel) November 23, 2020