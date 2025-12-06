خلال حفل قرعة كأس العالم 2026.. الفيفا يمنح ترامب «جائزة السلام»

نال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” للسلام، في خطوة اعتبرت تتويجاً لجهوده الدبلوماسية العالمية وسعيه لتعزيز الأمن والسلام الدولي.

وسلمت الجائزة لترامب خلال حفل قرعة كأس العالم 2026 المقام بمركز جون إف. كينيدي بالعاصمة واشنطن، بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، وممثلي المنتخبات المتأهلة إلى المونديال، في أجواء احتفالية أكدت أهمية الرياضة كمنصة لتعزيز القيم الإنسانية العالمية.

وأعلن عن الجائزة في مقطع مسجل مسبقاً يستعرض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم السلام وتوحيد الشعوب عبر المبادرات الدبلوماسية والرياضية، قبل أن يصعد ترامب على خشبة المسرح حيث ارتدى الميدالية الذهبية التي سلمها له رئيس الفيفا جاني إنفانتينو.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التكريم بأنه “أحد أعظم التكريمات في حياته” واعتبره “شرفاً عظيماً” يمنحه حافزاً للاستمرار في العمل من أجل السلام العالمي.

ومن جهته، قال رئيس الفيفا جاني إنفانتينو: “نريد أن نعيش في عالم آمن وفي بيئة آمنة، ونريد أن نتحد، وهذا ما نفعله اليوم وما نفعله في كأس العالم”، بحسب ما نقلته صحيفة إندبندنت البريطانية، مؤكداً أن الجائزة تهدف إلى تكريم الأشخاص الذين اتخذوا إجراءات استثنائية لتعزيز السلام وتوحيد الناس حول العالم.

وكان الفيفا قد أعلن في نوفمبر الماضي عن منح هذه الجائزة لأول مرة لتسليط الضوء على المبادرات الاستثنائية التي تهدف إلى السلام، وقد أشارت التقارير الصحفية في وقت سابق إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد المرشح الأبرز لنيل هذا التكريم، بعد حملته لإبراز إنجازاته الدبلوماسية وادعائه إنهاء ثماني حروب في تسعة أشهر.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خسر في سبتمبر الماضي جائزة السلام التي تمنحها لجنة نوبل في النرويج، رغم الترويج لإنجازاته الدبلوماسية، غير أن جائزة الفيفا للسلام تمنحه منصة دولية لتسليط الضوء على دوره في تعزيز الأمن والتقارب بين الشعوب من خلال الرياضة والدبلوماسية.

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” هذه الجائزة حديثاً لتكريم المبادرات الاستثنائية في مجال السلام، مستلهماً من دور كرة القدم كأداة للتواصل بين الشعوب، وتعتبر هذه الجائزة إضافة إلى الجوائز الرياضية التقليدية، إذ تربط الرياضة بالمبادرات الدبلوماسية والاجتماعية على المستوى العالمي، وتسلط الضوء على قادة ومؤسسات يعملون على توحيد الناس من خلال الرياضة والثقافة المشتركة.