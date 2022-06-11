خلال كلمته في الجمعية العامة.. «السني» يدعو مجلس الأمن للوصول لتوافق بين أعضائه

دعام مندول ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني أعضاء مجلس الأمن على العمل للوصول الى أكبر قدر من التوافق بين الدول الأعضاء.

السني وخلال كلمته في الجلسة الاستثنائية الأولى التي تُعقد في الجمعية العامة بخصوص تفعيل قرار تقييد حق النقض «الفيتو»، أكّد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام الذي زادت وتيرته وبشكلٍ ملحوظ حتى أصبح المجلس أشبه بحلبة مصارعة سياسية.

وشدّد السني على أهمية العمل على تـفادي استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن وأن تتحمل الدول دائمة العضوية المسؤولية الأخلاقية أمام المجتمع الدولي في تبرير استخدامها لهذا الحق.

وأشار السني إلى أنّ مشاركة ليبيا وباقي دول العالم في هذا النقاش يهدف إلى تعزيز التعددية والشفافية ويتيح ايصال صوت هذه الدول والتعبير عن مواقفها من قضايا السلم والأمن الدوليين.

ودعا السني الدول دائمة العضوية بالعمل معاً وبجدية لايجاد توافق في القضايا المطروحة قبل عـرض الـقرارات للتصويت ، بالأخص في الوقت الذي تكون النتيجة فيها محكوم عليها بالفشل مسبقاً.

وأكّد السني موقف ليبيا الثابت في دعمها لآلــيات الأمم المتحدة لنزع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعدم الانتشار، وعدم اتـباع سـياسـة الـكيل بمكيالين، لأن إحلال السلم و والأمن و الاســتقرار في العالم لا يمكن ان يتحقق مع وجود هذه الأسلحة في أي مكان، أينما وجدت ودون اســتثنا، وعلى الجميع عدم التعامل مع هذا الملف بانتقائية.