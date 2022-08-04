خلال لقائه «المنقوش».. سفير قطر يُؤكد وقوف بلاده مع الليبيين في كارثة بنت بية

بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسيري آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد.

وبحث الجانبان الإجراءات المتخذة من الحكومة لفرض الأمن وتعزيز الاستقرار، والعمل المستمر على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن؛ لتحقيق مطلب الشعب الليبي.

وسلّم السفير الدوسري وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش رسالة خطية من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأعرب الدوسري عن تضامن ووقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي حادثة إنفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية، معربا عن تعازي بلاده حكومة وشعباً على ما أصاب البلدية من كارثة إنسانية مؤلمة.