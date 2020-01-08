خلال لقائه رئيس البرلمان الأوروبي.. «السراج» يدعو إلى موقف أوروبي موحد

اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا. [المجلس الرئاسي]

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والوفد المرافق له، الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي”.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء الذي عُقِد بمقر البرلمان تناول تطورات الأوضاع في ليبيا.

حيث أكد “ساسولي” على ضرورة وقف إطلاق النار وأنه لا بديل عن الحل السياسي، كما أدان كافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، واعتبر أن استقرار ليبيا يمثل أمراً حيويا وأهمية بالغة لأوروبا.

من جهته قدم “السراج” لمحة عن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وما ترتكبه قوات حفتر من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين، ودعا إلى موقف أوروبي موحد ومنصف تجاه الأزمة الليبية.

هذا وتطرق اللقاء إلى ملف الهجرة وما تمثله من تحديات، حيث اتفق الجانبان على أسس مواجهتها أمنيا واقتصاديا إضافة إلى المعالجة المشتركة لظروف ألمهاجرين الإنسانية.