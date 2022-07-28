خلال مكالمتها مع «الدبيبة».. «ديكارلو» تُؤكد على ضرورة تجنب مزيد من العنف

أكدت وكيل الأمين العام للشؤون السياسية في ليبيا روزماري ديكارلو، على ضرورة تجنب المزيد من العنف في البلاد.

ديكارلو، وخلال اتصال هاتفي الأربعاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة شددت على أهمية إجراء انتخابات مبكرة ومستقلة.

وأعربت ديكارلو في اتصال هاتفي منفصل مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن قلقها بشأن الاشتباكات المسلحة التي حدثت مؤخرا في العاصمة طرابلس.

وأشارت المسؤولة الأممية في تغريدة لها عبر تويتر إلى اتفاقها مع المنقوش على أهمية أن يعمل جميع الأطراف على وضع اللمسات الأخيرة للأساس الدستوري لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممك