خلال يومين.. «بعثة الحج الليبية» تنفذ أكثر من 1200 إجراء طبي

أعلنت اللجنة الطبية التابعة لبعثة الحج الليبية، التابعة للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا، عن تنفيذ 1267 إجراءً طبيًا للحجاج خلال يومي 15 و16 مايو 2026، ضمن جهودها المستمرة لتقديم الرعاية الصحية خلال موسم الحج.

وأوضحت الإحصائيات أن يوم 15 مايو 2026 شهد تنفيذ 593 إجراءً طبيًا، شملت 302 كشفًا طبيًا، و188 قياسًا للعلامات الحيوية، و24 حالة غيار جروح، و70 حالة تحت الملاحظة الطبية، و6 حالات نُقلت إلى رعاية إضافية، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفي يوم 16 مايو 2026، ارتفع عدد الإجراءات الطبية إلى 674 إجراءً، توزعت بين 348 كشفًا طبيًا، و277 قياسًا للعلامات الحيوية، و23 حالة غيار جروح، و19 حالة تحت الملاحظة الطبية، و6 حالات نُقلت إلى رعاية إضافية، إضافة إلى تسجيل حالة واحدة لارتفاع درجة الحرارة.

وبذلك بلغ إجمالي ما نفذته اللجنة الطبية خلال اليومين 1267 إجراءً طبيًا، ضمن منظومة متابعة يومية تهدف إلى تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية للحجاج ومتابعة الحالات الصحية بشكل مباشر.

وأكدت اللجنة الطبية أن فرقها تواصل العمل الميداني في مقار إقامة الحجاج والمراكز الصحية المخصصة، لضمان سرعة التدخل وتقديم الخدمات الطبية اللازمة على مدار الساعة.