خلايا رعدية وزخات مطرية متفرقة بالجنوب الغربي

تشهد ليبيا اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، أجواء خريفية على كافة مناطق البلاد، مع تكاثر السحب من حين لآخر، مصحوبة أحيانًا بزخات متفرقة من المطر، خاصة في المناطق الشمالية الممتدة من المرج إلى درنة.

وفي مناطق الوسط مثل الحمادة والجفرة والفقها والشويرف، تتكاثر السحب أحيانًا مع خلايا رعدية محلية وزخات خفيفة من المطر، بينما يشمل التكاثر السحابي يوم الأحد مناطق الجنوب الغربي مثل أوباري وسبها ومرزق والقطرون، مع احتمال حدوث خلايا رعدية وزخات متفرقة من المطر.

وبالنسبة للشمال الشرقي والشمال، من المتوقع أن تتحسن فرص سقوط الأمطار يوم الإثنين، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تفاصيل المناطق

راس جدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة: تكاثر للسحب أحيانًا مع فرصة أمطار متفرقة، تتجدد يوم الإثنين، ودرجات الحرارة بين 22 و28°م.

تكاثر للسحب أحيانًا مع فرصة أمطار متفرقة، تتجدد يوم الإثنين، ودرجات الحرارة بين 22 و28°م. الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: تكاثر السحب أحيانًا مع أمطار على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة بين 23 و29°م.

تكاثر السحب أحيانًا مع أمطار على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة بين 23 و29°م. الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة: خلايا رعدية وزخات خفيفة من المطر على مناطق محددة، ودرجات الحرارة بين 29 و35°م.

خلايا رعدية وزخات خفيفة من المطر على مناطق محددة، ودرجات الحرارة بين 29 و35°م. الواحات، السرير، تازربو، الكفرة: أجواء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، ودرجات الحرارة بين 29 و35°م.

الرياح: خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية غربية أو شرقية حسب المنطقة.

ويتوقع أن تبقى الأجواء مستقرة دون تغير كبير في درجات الحرارة طوال الأسبوع، مع استمرار تحديث النشرات الجوية يوميًا أو عند حدوث أي تغييرات.