خمسة أنواع من الفاكهة يجب تناولها يوميا

يعد استهلاك مجموعة متنوعة من الفواكه بشكل منتظم امرا ضروريا لتحسين صحة الإنسان، وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة وتعزيز صحة الأمعاء بشكل خاص.

لكن ينصح الأطباء باستهلاك مجموعة من الفواكه تعتبر الأكثر فائدة إذا تم تناولها بشكل يومي للحصول على صحة مثالية.

وتنصح جمعية القلب الأميركية البالغين بتناول 4-5 حصص من الفواكه والخضروات المنوعة يوميا، مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار أن أحجام الحصص تلعب أيضا دورا مهما في تحسين صحة الإنسان.

على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالفواكه المجففة، مثل الزبيب والمشمش والخوخ والتمر، يكون حجم الحصة عادةً ربع كوب.

من ناحية أخرى، فإن حصة الخضار الورقية الطازجة، مثل السبانخ أو الكرنب، فالحجم المثالي هو كوب واحد على الأقل.

وفي حين أن الفواكه والخضروات الطازجة تعتبر بشكل عام الخيارات الأكثر صحة، فمن المقبول أيضا تضمين الأصناف المعلبة والمجمدة في النظام الغذائي.

ويمكن أن توفر هذه البدائل خيارات مريحة ويمكن الوصول إليها، خاصة عندما لا تكون بعض الفواكه والخضروات في موسمها.

ومن المهم اختيار مجموعة متنوعة من الفواكه في النظام الغذائي الصحي، لفوائدها الصحية الفريدة وكذلك لأنها توفر مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المفيدة لصحتنا العامة.

الحمضيات

مثل البرتقال والليمون والكريب فروت والليمون التي تشتهر بمحتواها العالي من فيتامين سي، ويعد أحد مضادات الأكسدة القوية ويدعم وظيفة المناعة وإنتاج الكولاجين ويساعد على منع تلف الخلايا.

التوتيات

وتشمل الفراولة والتوت بأنوعه الأزرق والأسود والأحمر، بطعمه اللذيذ وكذلك هو مليء بالعناصر الغذائية المفيدة.

وهذا النوع من الفواكه يعمل أيضا على تحسين صحة الدماغ والحماية من الأمراض المزمنة.

الفواكه الاستوائية

مثل المانغو والأناناس والبابايا والكيوي، وظيفة المناعة وصحة العين وإنتاج الكولاجين، وهي أيضا غنية بفيتاميني أيه وسي. كما تحتوي الفواكه الاستوائية أيضا على إنزيمات، مثل البروميلين الموجود في الأناناس، والتي تساعد على الهضم.

البطيخ

بنوعيه الأحمر والأصفر، يوفر مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية.

خلال أيام الصيف الحارة، تعتبر هذه الفاكهة خيارا جيدا بسبب محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والعالي من الماء. ويحتوي البطيخ على فيتاميني أيه وسي والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة الأخرى.

الفاكهة ذات النواة الحجرية

بما في ذلك الخوخ والبرقوق والكرز والمشمش، ليست لذيذة فحسب، بل توفر أيضا مجموعة من الفوائد الصحية.

كما أنها تحتوي على مركبات مفيدة مثل مضادات الأكسدة، ولديها القدرة على أن تكون مضادة للالتهابات وللسرطان.