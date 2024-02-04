5 دول بينها السعودية وإيران ومصر تنضم إلى «بريكس»

أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إن 5 دول من أصل 6 تمت دعوتها للانضمام إلى مجموعة بريكس العام الماضي، أكدت انضمامها وهي مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران.

وقالت باندور في مؤتمر صحفي بالعاصمة جوهانسبرغ “كاتبتنا الأرجنتين لتشير إلى أنها لن تتخذ قرارا في هذا الطلب الناجح الذي قدمته الحكومة السابقة للانضمام كعضو كامل في بريكس، ونحن نتقبل قرارها”.

وكانت الدول الخمس ومعها الأرجنتين قد دُعيت خلال قمة انعقدت في جوهانسبرغ في أغسطس الماضي إلى الانضمام إلى المجموعة، التي تتألف من البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، على أن يبدأ الانضمام اعتبارا من مطلع هذا العام، وفي حين وافقت تلك الدول على الانضمام فإن الأرجنتين رفضت الدعوة.

وتأسست مجموعة بريكس عام 2006، وعقد أول اجتماعاتتها في 2009، وتعتبر المجموعة نفسها بديلا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية متمثلة في مجموعة الدول السبع الكبرى، بقيادة الولايات المتحدة.

ووصلت نسبة مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5%، قبل انضمام الدول الخمس الجديدة، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية.

و”بريكس” هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية (BRICS) المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وعُقِدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاترينبورغ بروسيا في 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.