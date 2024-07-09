«خوري» تلتقي وزير الخارجية المغربي

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، في الرباط مع وزير الخارجية ناصر بوريطة لمناقشة سبل دفع العملية السياسية في ليبيا نحو الانتخابات.

وشدّ الجانبان خلال اللقاء، “على الدور الهام الذي تلعبه الأطراف الإقليمية الفاعلة في دعم جهود بعثة الأمم المتحدة”.

من جانبها، أثنت “خوري” على “جهود المغرب في تسهيل الاتفاقيات الليبية السابقة”.

التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري اليوم بالرباط مع وزير الخارجية السيد… تم النشر بواسطة ‏UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏ في الاثنين، ٨ يوليو ٢٠٢٤