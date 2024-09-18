«خوري» تُناقش في روما تطورات الأوضاع في ليبيا

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، في العاصمة الإيطالية روما، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية الإيطالية باسكوالي فيرارا.



ونقلت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على فيسبوك عن خوري قولها، إن اللقاء ناقش “التطورات المتلاحقة في ليبيا، ولا سيما أزمة مصرف ليبيا المركزي المستمرة وإغلاق حقول النفط”.

وأشارت خوري إلى أنها تناولت مع المسؤول الإيطالي “مختلف جوانب العملية السياسية”، مضيفة أنهما شددا “على الحاجة إلى أن تكون مؤسسات الدولة موحدة وأن تحظى بالشرعية،” وعلى “الحوار كسبيل وحيد لتحقيق حلول مستدامة للتحديات العديدة التي تواجه ليبيا”.