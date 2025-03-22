خوفاً من خطر قاتل.. أمريكا تسحب دواءً شائعاً لعلاج «الحساسية والبرد»!

أقدمت السلطات الأمريكية على “سحب آلاف العبوات من دواء شائع لعلاج الحساسية، بسبب عدم توافق عبواته مع معايير السلامة المخصصة للأطفال”.

وأعلنت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، “عن سحب أكثر من 2000 زجاجة من دواء “Benadryl Elixir”، لاحتوائه على مادة “ديفينهايدرامين”، وهي مضاد للهيستامين يستخدم في تخفيف أعراض الحساسية ونزلات البرد”، ووفق الشركة، “شمل السحب الزجاجة فقط، وليس الدواء نفسه، لكن الشركة تنصح بالتخلص من المنتج بالكامل لضمان سلامة الأطفال”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “وفقا لقانون تغليف الوقاية من السموم، يجب تعبئة الأدوية التي تحتوي على هذه المادة في عبوات آمنة للأطفال لضمان عدم استهلاك كميات خطيرة، وهو ما لم يتوفر في الزجاجات المسحوبة، وتبين أن الزجاجات المسحوبة تم بيعها عبر أمازون بين يوليو 2023 وأكتوبر 2024، وتحمل ملصقا أبيض في الأسفل برمز X003VRIGU مكتوبا باللون الأسود”.

وأوضحت شركة Arsell، المدرجة كمستورد للمنتج، في إشعار السحب أنها “ستتواصل مباشرة مع جميع المشترين المعروفين لضمان تنفيذ عملية السحب بكفاءة، والتأكد من استرداد المنتج والتخلص منه وفقا لإجراءات السلامة المعتمدة”.

وبحسب الصحيفة، “تصمم العبوات الآمنة للأطفال بحيث يصعب على من هم دون سن الخامسة فتحها خلال فترة زمنية معقولة، ما يمنع التسمم العرضي نتيجة الاستهلاك الزائد الذي قد يسبب مضاعفات خطيرة، مثل: صعوبة التنفس والتقيؤ والنعاس الشديد والنوبات والتشنجات وآلام البطن ورائحة فم غير طبيعية”.

يذكر أن “مراكز مكافحة السموم، تتلقى سنويا أكثر من مليون بلاغ عن حالات تسمم عرضي بين الأطفال دون سن الخامسة، وفي عام 2020، توفي 63 طفلا نتيجة التسمم غير المقصود، كان 73% منهم بسبب الأدوية”.

Cold drug taken by millions recalled over POISONING risk https://t.co/SJ6YwNzpZx — Daily Mail Online (@MailOnline) March 20, 2025