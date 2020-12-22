داخلية «الوفاق» تبحث التعاون مع إيطاليا في مجال العمل الأمني

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي، والوفد المرافق له.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء يأتي لبحث التعاون بين البلدين.

وتم خلال اللقاء الذي عُقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، والتباحث حول عدد من القضايا الأمنية فيما يخص البرامج التدريبية والاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال العمل الأمني والشرطي بما يعود بالفائدة على منتسبي وزارة الداخلية الليبية، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

هذا وعلى هامش اللقاء، أكد السفير الإيطالي بأن إيطاليا تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل السلام والاستقرار في ليبيا.